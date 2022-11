DW Nachrichten

Cine Platabanda - Kinoprojekt für den sozialen Frieden

Das Projekt Cine Platabanda in Caracas ermöglicht Kinovorführungen und weitere Kulturveranstaltungen auf den Dächern von Petare. Diese Angebote förderten in Pandemiezeiten den Zusammenhalt der Menschen in dem Slum. Das Programm wird nun fortgesetzt.