CSD in Berlin: "United in Love"

Der Stonewall-Aufstand

Der CSD erinnert an den legendären Stonewall-Aufstand in der Christopher Street in New York am 28. Juni 1969. Mutige Menschen der LGBTQI-Community gingen auf die Straße, um der vorherrschenden Polizeiwillkür in der Bar "Stonewall Inn" etwas entgegenzusetzen. People of Color waren besonders betroffen von gewalttätigen Polizei-Razzien in queeren Kneipen und Bars.