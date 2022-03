Chinesisches Passagierflugzeug mit 132 Menschen abgestürzt

Im Südwesten Chinas ist ein Flugzeug mit 123 Passagieren und neun Besatzungsmitgliedern verunglückt. Die Boeing 737-800 der Fluggesellschaft China Eastern sei in einem entlegenen hügeligen Gebiet nahe der Stadt Wuzhou in der Region Guangxi niedergegangen, berichtete der staatliche Fernsehsender CCTV. An der Absturzstelle sei ein Feuer ausgebrochen, die Opferzahl sei noch unklar. Augenzeugen erklärten laut der Nachrichtenseite Jimu Xinwen, die Maschine sei vollständig zerstört worden.

Aus großer Höhe abgestürzt

Die Nachrichtenagentur China News meldete, Flugdaten zeigten, dass die Boeing 737 seit dem Start in

Kunming in mehr als 8800 Meter Höhe geflogen sei. Plötzlich habe die Maschine jedoch rasant an Höhe verloren. Zwei Minuten später sei der Kontakt zu Flug MU5735 abgebrochen.

Das Flugzeug war auf dem Weg von Kunming in der Provinz Yunnan nach Guangzhou in der Provinz Guangdong. Bergungstrupps wurden zusammengestellt und zum Unglücksort im Kreis Teng entsandt.

Im chinesischen Internet kursierten Videos mit Trümmerteilen, die örtliche Bewohner mit ihren Handys gefilmt haben wollen. Die Echtheit der Videos konnte zunächst nicht bestätigt werden.

China Eastern ist Marktführer im Land

Die in Shanghai ansässige China Eastern bedient 248 Ziele. Im Juni 2015 war die abgestürzte Maschine vom US-Flugzeugbauer Boeing an Eastern ausgeliefert worden. Nach Angaben des Luftfahrt-Datenanbieters OAG ist China Eastern Marktführer in der Volksrepublik und weltweit die Nummer sechs der Branche.

China ist für seinen hohen Standard in der Luftfahrt bekannt. Zuletzt war 2010 ein Regionaljet abgestürzt, dabei kamen 44 der 96 Menschen an Bord ums Leben.

