Chinesisches Flugzeug mit 132 Menschen an Bord abgestürzt

Die Boeing 737-800 war mit 123 Passagieren und neun Besatzungsmitgliedern auf dem Weg von Kunming, der Hauptstadt der Provinz Yunnan, nach Guangzhou in der Nähe von Hongkong. Flugdaten zeigen, dass die Maschine rund eine Stunde nach dem Start in mehr als 8800 Meter Höhe geflogen ist und dann dann jedoch rasant an Höhe verloren hat. Zwei Minuten später sei der Kontakt zu Flug MU5735 abgebrochen, berichtet die Nachrichtenagentur China News.

In chinesischen Medien kursieren inzwischen Aufnahmen, die ein Flugzeug in senkrechtem Winkel Richtung Boden stürzend zeigen. Noch konnte die Echtheit dieser Bilder nicht verifiziert werden, doch die Tatsache, dass die Maschine vollständig zerstört wurde, spricht für eine hohe Aufprallgeschwindigkeit. Berichten zufolge gibt es keine Anzeichen dafür, dass Menschen das Unglück überlebt haben.

Rettungskräfte auf dem Weg zur Absturzstelle

China Eastern erklärte, die Unfallursache werde untersucht. Experten würden nun nach dem Flugdatenschreiber und dem Stimmenrekorder suchen, um weitere Informationen über die Unglücksursache zu erhalten. Auch beim Hersteller Boeing herrscht derzeit noch Rätselraten. Ein Unternehmenssprecher sagte, man hole derzeit Informationen zu den Berichten über das Unglück ein. Die Aktien gaben 5,6 Prozent nach.

Dass ein Flugzeug während des Fluges aus Reisehöhe abstürzt, gilt als ungewöhnlich. "Normalerweise wird die Maschine in dieser Zeit vom Autopilot gesteuert", erklärte der chinesische Luftfahrtexperte Li Xiaojin. Boeing zufolge ereigneten sich zwischen 2011 und 2020 nur rund 13 Prozent aller tödlichen Unfälle während der Flugphase, während die meisten auf Start und Landung entfallen.

Im Flughafen von Guangzhou warten Angehörige auf weitere Informationen durch die Airline

Die in Shanghai ansässige China Eastern bedient 248 Ziele. Im Juni 2015 war die abgestürzte Maschine vom US-Flugzeugbauer Boeing an Eastern ausgeliefert worden. China Eastern ordnete nach dem Absturz an, dass alle Boeing 737 in ihrer Flotte zunächst am Boden bleiben müssen.

Nach Angaben des Luftfahrt-Datenanbieters OAG ist die chinesische Fluggesellschaft Marktführer in der Volksrepublik und weltweit die Nummer sechs der Branche. China ist für seinen hohen Standard in der Luftfahrt bekannt. Zuletzt war 2010 ein Regionaljet abgestürzt, dabei kamen 44 der 96 Menschen an Bord ums Leben.

