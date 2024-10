Chinesische Militärübungen erhöhen den Druck auf Taiwan

China bezeichnete die jüngsten Militärübungen rund um Taiwan als Warnung an "Separatisten" in der dortigen Regierung. Experten stellten eine verstärkte Koordination der Marinekapazitäten fest.

Einheiten der chinesischen Volksbefreiungsarmee simulierten in Militärübungen am Montag. den 14. Oktober, eine Blockade von Taiwan. Das Verteidigungsministerium auf der Insel verurteilte die chinesischen Manöver umgehend scharf und nannte sie "irrational und provokativ". Die Militärübungen unter dem Namen "Joint Sword-2024B" fanden wenige Tage nach der Nationalfeiertagsrede von taiwanesischen Präsident Lai Ching-te statt, in der er betonte, China habe "kein Recht, Taiwan zu vertreten" und unterstrich, dass die beiden Seiten "nicht einander untergeordnet" seien.

Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und droht schon lange offen damit, die mehr als 23 Millionen Einwohner zählende Insel und das Festland notfalls auch mit militärischer Gewalt zu vereinen. Jede Andeutung von Unabhängigkeit oder Souveränität Taiwans lehnt China entschieden ab. Nach Lais Wahl im Januar 2024 bezeichnete Peking ihn als "gefährlichen Separatisten". Bereits nach seiner Antrittsrede im Mai führte China die Militärübungen "Joint Sword-2024A" durch.

Im August 2022 hielt China ebenfalls groß angelegte Militärübungen mit scharfer Munition ab, nachdem die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Taiwan besucht hatte.

Taiwans Präsident Lai Ching-te bei den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag am 10. Oktober. Bild: Ann Wang/REUTERS

Das Ostkommando der Volksbefreiungsarmee erklärte am Montag, die neuen Übungen seien eine "ernsthafte Warnung" an diejenigen, die "separatistische Handlungen" fördern. "Es handelt sich um eine legitime und notwendige Maßnahme zur Wahrung der staatlichen Souveränität und nationalen Einheit", sagte Li Xi, Sprecher des Ostkommandos der Volksbefreiungsarmee, und fügte hinzu, dass mehrere Teile des Militärs an gemeinsamen Übungen zur "Erprobung der operativen Fähigkeiten" teilgenommen hätten.

Die Volksbefreiungsarmee erklärte weiter, dass sich die Übungen auf "See- und Luftkampfpatrouillen, Blockaden wichtiger Häfen, Angriffe auf See- und Bodenziele sowie die Erlangung umfassender Überlegenheit" konzentrierten. Am selben Tag erklärte die Volksbefreiungsarmee , sie habe die Übungen "erfolgreich abgeschlossen", bleibe jedoch in "hoher Alarmbereitschaft" und werde "die Kampfbereitschaft weiter stärken", um "separatistische Bestrebungen Taiwans zu vereiteln".

Chinesischer Druck ist in Taiwan eine Tatsache

Lev Nachman, Politikwissenschaftler an der National Taiwan University, sagte der DW, dass Präsident Lais Rede "abgeschwächt" gewesen sei und eine ähnliche Haltung wie die seines Vorgängers vertreten habe. Er fügte hinzu, dass die Militärübungen eine Reaktion sowohl auf Lais Nationalfeiertagsrede als auch auf Chinas Ablehnung von Lai als Person seien.

Viele Taiwaner hätten sich an die ständige militärische Bedrohung durch China gewöhnt. "Das Leben geht weiter", sagte ein taiwanesischer Mann namens Peng der DW. Er merkte jedoch an, dass Präsident Lai seine Rhetorik gegenüber Peking anpassen könnte, da die Zahl der Militärmanöver seit Lais Amtsantritt zugenommen habe.

Auch eine Frau mit dem Namen Sung sagte der DW, sie glaube, dass Lai die Mehrheit der Taiwaner vertrete, warnte jedoch, dass jeder auf eine Zunahme verbaler und militärischer Drohungen Chinas vorbereitet sein müsse.

Spielball der Supermächte: Tauziehen um Taiwan To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Was war neu bei diesen Übungen?

Su Tzu-yun, Forscher am taiwanesischen Institut für nationale Verteidigungs- und Sicherheitsforschung (INDSR), erklärte der DW, dass die starke Beteiligung der chinesischen Küstenwache an den Übungen eine klare Neuerung gegenüber früheren Manövern darstelle. Laut der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua organisierte die Küstenwache eine Flotte von Schiffen, um Patrouillen zur nachdrücklichen Durchsetzung der Gesetze in den Gewässern rund um Taiwan durchzuführen.

Diese Patrouillen unternahmen dabei Identitätsüberprüfungen, Inspektionen und Maßnahmen zu Ausweisungen. Su sagte, dies verdeutliche die wachsende Integration der Küstenwache in die Marine, die nun als "zwei zentrale Säulen" der chinesischen Militärstrategie gegen Taiwan fungierten. "Im Falle einer Blockade Taiwans würde die Volksbefreiungsarmee die Souveränität durchsetzen und den Anspruch Chinas über das Gebiet demonstrieren, während die Küstenwache die Kontrolle über das Seegebiet übernehmen würde", erklärte Su.

China nutzte die Übungen offenbar auch, um die Leistung seines Flugzeugträgers Liaoning zu testen, der am Sonntag in den Gewässern südlich Taiwans gesichtet wurde.

Lin Ying-Yu, Assistenzprofessorin an der Tamkang-Universität, erklärte der DW, dass im vergangenen Jahr der chinesische Flugzeugträger Shandong in den gleichen Gewässern operiert habe. "Diesmal könnte die Liaoning die Rolle der Shandong übernehmen. Die Volksbefreiungsarmee testet wahrscheinlich, ob die Liaoning nach größeren Reparaturen die Leistungsstandards der Shandong erreicht", sagte Lin.

Aus dem Englischen adaptiert von Shabnam von Hein