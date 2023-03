Der chinesische Drache soll wieder erwachen

Ukraine Aktuell: USA warnen vor chinesischen Waffenlieferungen

China erwäge Waffenlieferungen an Russland, sagt US-Außenminister Blinken in einem Fernsehinterview. Jegliche Waffenlieferung an Russland würde "ernste Probleme" verursachen, so der US-Chefdiplomat. Unser Überblick.