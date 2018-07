China startet Gegenmaßnahmen gegen US-Zölle

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nach Inkrafttreten der US-Strafzölle auf chinesische Importe sah sich China nach eigenen Angaben zum "notwendigen Gegenangriff" gezwungen. Der Sprecher des Handelsministeriums in Peking sagte am Freitag, die USA hätten "den größten Handelskrieg in der Wirtschaftsgeschichte" eingeläutet. Um Mitternacht (06.00 Uhr MESZ) waren Sonderabgaben der USA von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden US-Dollar in Kraft getreten. Chinas Handelsministerium hatte für diesen Fall schon im Vorfeld Vergeltung in gleicher Höhe angekündigt.

US-Präsident Donald Trump, der sonst jede Kleinigkeit per Twitter in die Welt schickt, war der Beginn des Handelskrieges mit China bisher keine Erwähnung wert. Vielleicht hat er gerade zu viel mit dem Rücktritt des Chefs der Umweltbehörde, Scott Pruitt oder mit den Vorwahlen zu tun, die er unbedingt gewinnen will - vielleicht hat Trump sich auf diesen Wirtschafts-Krieg aber auch schon so eingestellt, dass er ihn gar nicht weiter für erwähnenswert hält. Schließlich folgt die Eskalation jetzt mit mehreren Monaten Anlauf. Den Auftakt machte die US-Regierung schon Anfang März, als Trump die Sonderzölle auf Stahl und Aluminium verkündete - die chinesische Industrie ist davon besonders betroffen. Doch damit nicht genug: Die nun geltenden Zölle zielen nicht auf einzelne Branchen, sondern auf die gesamte chinesische Wirtschaft.

Folge der "America first"-Politik

Es geht um Zölle auf Waren im Wert von insgesamt 34 Milliarden Dollar. Trump will damit die seiner Meinung nach ungerechte Handelsbilanz mit China ausgleichen. Die Chinesen verkaufen nämlich mehr in die USA als umgekehrt. Das heißt: Milliardensummen fließen aus den USA nach China. Werden die Produkte "Made in China" durch die Zölle jetzt für Amerikaner deutlich teurer, werden sie sich nicht mehr so gut verkaufen. Und US-Konsumenten greifen zu Produkten "Made in USA". Das ist zumindest die Hoffnung von Trump, und damit die erste Umsetzung seiner "America first"-Politik, die die Menschen unmittelbar zu spüren bekommen werden.

Trumps Handelspoker: Chronik einer Eskalation America first! Jetzt wird's ernst Schon vor seinem Amtsantritt hatte Donald Trump immer wieder damit gedroht, keinem Konflikt aus dem Weg zu gehen, wenn es um die Durchsetzung amerikanischer Interessen gegenüber den wichtigsten Handelspartnern der USA geht. Doch es sollte mehr als ein Jahr dauern, bis er seinen Ankündigungen Taten folgen ließ.

Trumps Handelspoker: Chronik einer Eskalation Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe Umgeben von US-Stahlarbeitern setzt Trump mit seiner Unterschrift am 8. März 2018 das erste Ausrufezeichen im bislang nur mit Worten geführten Handelskonflikt: Live aus dem Oval Office in alle Welt übertragen belegt der US-Präsident Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit Strafzöllen. China ist am stärksten betroffen - die EU und andere Handelspartner erhalten noch einen Aufschub.

Trumps Handelspoker: Chronik einer Eskalation Der Handelskonflikt erreicht Deutschland Mittlerweile sind auch Stahlexporte aus der EU, wie hier Stahlbleche der deutschen Salzgitter AG, mit den US-Strafzöllen belegt. Die Einbußen für die deutsche Exportwirtschaft sind trotzdem überschaubar. Das könnte sich aber ändern, wenn Trump seine nächste Drohung wahrmacht und Auto-Importe aus der EU mit Strafzöllen in Höhe von 20 Prozent belegt.

Trumps Handelspoker: Chronik einer Eskalation Drohungen gegen Autohersteller über Twitter Von Anfang an nutzte Donald Trump den Kurznachrichtendienst Twitter, um seine Sicht der Dinge darzustellen, um zu drohen und Ultimaten zu setzen. Auch bei seinem zentralen Projekt - der Neuordnung der Handelsbeziehungen der USA mit seinen wichtigsten Partnern China, der EU und den NAFTA-Ländern Kanada und Mexiko - vergeht kaum ein Tag ohne eine Twitter-Breitseite aus dem Weißen Haus.

Trumps Handelspoker: Chronik einer Eskalation Deutsche Hersteller haben am meisten zu verlieren Neuwagen von Mercedes-Benz warten in Bremerhaven auf ihre Verschiffung nach Übersee. Wenn der US-Präsident damit droht, Autos aus der EU mit einem Strafzoll von 20 Prozent zu belegen, zielt er damit vor allem auf Daimler und andere deutsche Autobauer. Ihre Verkaufserfolge in den USA tragen für Trump die Hauptschuld am gigantischen Handelsdefizit der USA.

Trumps Handelspoker: Chronik einer Eskalation Neuer Deal für den Handel mit Kanada und Mexiko Eine Neuregelung für die nordamerikanische Freihandelszone NAFTA mit Kanada und Mexiko stand von Anfang an auf Trumps To-Do-Liste. Ziel des US-Präsidenten ist dabei vor allem ein stärkerer Schutz von US-Unternehmen im Wettbewerb mit den Nachbarländern und ein Ende von Produktionsverlagerungen - etwa von den Autobauern - ins billigere Mexiko.

Trumps Handelspoker: Chronik einer Eskalation Mexiko im Fadenkreuz der US-Handelspolitik Nicht nur Automobilhersteller aus den USA lassen in Mexiko Fahrzeuge für den US-Markt bauen - auch Volkswagen und andere Autobauer produzieren seit vielen Jahrzehnten im südlichen Nachbarland der Vereinigten Staaten. Unter dem Druck Trumps haben zuletzt Konzerne wie Ford Pläne für neue Werke in Mexiko auf Eis gelegt.

Trumps Handelspoker: Chronik einer Eskalation Auch Kanada spürt den Gegenwind aus den USA Neben Mexiko bekommt auch der NAFTA-Partner Kanada die härtere Gangart in der US-Handelspolitik zu spüren. Neben kanadischem Stahl- und Aluminium stehen vor allem die Holzimporte aus dem nördlichen Nachbarland in der Kritik. Die im April 2017 verhängten Strafzölle auf kanadisches Weichholz haben aber vor allem die Preise für Häuslebauer in den USA massiv in die Höhe getrieben.

Trumps Handelspoker: Chronik einer Eskalation Gegenschlag aus Peking Die chinesische Regierung zielt mit ihren Vergeltungszöllen nicht zuletzt auf die Produkte der amerikanischen Lebensmittelbranche. Dadurch werden Nüsse, Obst und Fleisch aus den USA erheblich teurer - wie hier in einem auf US-Produkte spezialisierten Supermarkt in Hongkong.

Trumps Handelspoker: Chronik einer Eskalation US-Geländewagen im Visier von Peking Geht es nach dem Willen der chinesischen Regierung, werden Fahrzeuge amerikanischer Automobilhersteller wie die Jeep-Geländewagen des Autobauers Fiat Chrysler künftig bis zu einem Viertel mehr kosten. Jedenfalls fallen hier künftig zusätzliche Einfuhrzölle in Höhe von 25 Prozent an. Neue Strafzoll-Listen sind aber sicher schon in Vorbereitung - bei allen Beteiligten. Autorin/Autor: Thomas Kohlmann



Nach diesem ersten Schusswechsel liegt die neue Munition im Handelskrieg allerdings auch schon bereit. US-Präsident Trump hatte schon im Vorfeld angekündigt, die Gegenmaßnahmen Chinas werde er sich nicht gefallen lassen, sondern seinerseits mit weiteren Sonderzöllen reagieren. Dafür würde er dann weitere chinesische Waren im Wert von bis zu 200 Milliarden Dollar mit Handelsschranken belegen.

US-Zölle auf Autos würden vor allem die deutsche Industrie treffen

Börse schon seit ein paar Tagen in Hab-Acht-Stellung

Die Zuspitzung des Handelskonflikts hat die Börsen in Asien zum Wochenschluss kräftig durcheinander gewirbelt. An der Börse hat der beginnende Handelskrieg schon in den letzten Tagen für Unruhe gesorgt. Das Barometer der Börse in Shanghai rutschte zunächst um bis zu 1,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren ab, berappelte sich aber wieder und notierte knapp ein Prozent fester. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen legte ein Prozent zu und machte Verluste aus dem frühen Handel wett. In Tokio schloss der Nikkei 1,1 Prozent fester bei 21.788 Zählern. Der Deutsche Aktienindex Dax hat sich am Freitag vom eskalierenden Konflikt zunächst wenig beeindrucken lassen und pendelte um den Vortagesschluss.

Deutschland hat Angst vor US-Zöllen auf Autos

Und dann sind da ja noch die Europäer, insbesondere die Deutschen. Auch sie sind inzwischen von den Sonderzöllen auf Aluminium und Stahl betroffen; am Anfang hatte Trump die EU noch davon ausgenommen. Viel kritischer wären aber mögliche Zölle auf Autos. Trump lässt derzeit prüfen, ob auf Autos aus der EU ein Sonderzoll in Höhe von 20 Prozent erhoben werden soll. Das würde vor allem deutsche Autohersteller wie Daimler, BMW und VW treffen. Ein weltweiter Handelskonflikt wäre spätestens damit voll entfacht.

