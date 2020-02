China-Rückkehrer sind auf dem Heimflug

Die Maschine war in der Nacht von Wuhan in der Provinz Hubei aus gestartet. Die Region ist besonders stark vom Coronavirus betroffen. Nach Behörden-Angaben sind weder Erkrankte noch Verdachtsfälle in dem Airbus.

Nach der Ankunft am Frankfurter Flughafen sollen die Menschen von Medizinern begutachtet und befragt werden. Sollte jemand Symptome zeigen, werde er in die Frankfurter Universitätsklinik in eine Isolierstation gebracht. Danach sollen die Rückkehrer zu einem Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Germersheim gebracht werden, wo sie für zwei Wochen in Quarantäne bleiben müssen.

Die Quarantänehalle für Corona-Evakuierte am Frankfurter Flughafen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn warnte vor Panikmache. "Es kehren gesunde Menschen zu uns nach Deutschland zurück", sagte er. "Ich möchte dazu auffordern, dass wir alle mit der nötigen Gelassenheit damit umgehen." Er spüre "viel Unsicherheit" im Umgang mit den Gefahren des neuartigen Coronavirus.

Moskau verweigerte Zwischenlandung

Die "Bild"-Zeitung berichtete indes, Moskau habe der Bundeswehr-Maschine die Zwischenlandung verwehrt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer bestätigte den "Bild"-Bericht, wonach das Flugzeug der Bundeswehr nicht in der russischen Hauptstadt zwischenlanden durfte. Eine zugesagte Landegenehmigung sei nicht gegeben worden, stattdessen sei die Crew in die finnische Hauptstadt Helsinki umgeleitet worden.

Moskau habe dies offiziell mit mangelnden Kapazitäten am Flughafen erklärt, sagte Kramp-Karrenbauer. Das Verteidigungsministerium wolle mit dem Auswärtigen Amt klären, was mögliche weitere Gründe seien. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung halten Sicherheitskreise den Verweis der russischen Seite auf Platzprobleme für vorgeschoben. In Helsinki wurde die Maschine aufgetankt und die Crew ausgewechselt.

Infizierte in 25 Ländern

In China gibt es jetzt mehr als 11.000 Infizierte. Zuletzt wurden 45 weitere Todesfälle gemeldet, damit sind nun mindestens 259 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. Das ergibt sich aus neuen Zahlen, die die Gesundheitskommission der Provinz Hubei in Zentralchina vorlegte. Außerhalb der Volksrepublik China sind inzwischen in rund 25 Ländern etwa 150 Infektionen bestätigt. In Deutschland, wo sich erstmals auch ein Kind angesteckt hat, stieg die Zahl auf mindestens sieben.

