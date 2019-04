China in Afrika: Der Fall Sambia

Auf dem Kenneth Kaunda Flughafen von Lusaka ist Mandarin allgegenwärtig: Fast die Hälfe aller Fluggäste, die durch das Gebäude strömen, sprechen die chinesische Sprache. Vor dem Gebäude werden Besucher von riesigen Werbetafeln des Baukonzerns Jiangxi International begrüßt. Die Straße vom Flughafen ins Zentrum der sambischen Hauptstadt ist von vielen dieser Plakatflächen gesäumt, die Werbung für chinesische Firmen machen.

All das macht deutlich: China ist Sambias wichtigster Geschäftspartner. Und das trotz wachsender Sorgen über die steigende Verschuldung afrikanischer Länder bei der asiatischen Wirtschaftsmacht.

Chinesische Investitionen in Sambia sind in den vergangenen Jahren um das Zehnfache gewachsen. Praktisch bedeutet das: China hat die sambische Wirtschaft fest im Griff. Die vielen Abkommen zwischen Beijing und Lusaka sind nicht leicht zu durchschauen: Die Projekte werden weder öffentlich vorgestellt, noch durch die relevanten Institutionen - das Parlament eingeschlossen - geprüft.

Umstrittenes Digitalisierungsvorhaben

Ein Beispiel: Das von China finanzierte Medienmigrationsprojekt, das die sambische Medienlandschaft vom analogen ins digitale Zeitalter holen sollte. Das Vorhaben geriet in die Schlagzeilen, als die Fakten über den Deal nach und nach ans Licht kamen.

Zunächst hatte die chinesische Exim Bank einen Kredit von umgerechnet 243 Millionen Euro für das Projekt zur Verfügung gestellt. Dieses Geld nahm der chinesische Medienkonzern StarTimes im Auftrag von Sambias staatlicher Rundfunkanstalt ZNBC in Empfang. Gemeinsam gründeten StarTimes und ZNBC ein Joint Venture namens TopStar. Dieses Unternehmen erlangte schließlich Kontrolle über zwei wichtige Lizenzen: Signalübertragung und Programmgestaltung.

Der neue Flügel des Kenneth Kaunda Flughafens in Lusaka - von China finanziert

"Die Regierung hat uns mitgeteilt, dass ZNBC nach Abschluss der Migration für die Inhalte verantwortlich sein würde und TopStar für die Übertragung und das technische Equipment", erklärt ein hochrangiger ZNBC-Mitarbeiter im Interview mit der DW. Er war an dem Prozess beteiligt, will aber anonym bleiben.

Fehlende Transparenz, hohe Kosten

Denn eigentlich verbieten Sambias Wettbewerbsgesetze einzelnen Medienhäusern, sowohl eine Übertragungs- als auch eine Programmlizenz zu besitzen. "Mitarbeiter von ZNBC und anderen TV-Sendern waren schockiert als sie hörten, dass TopStar nicht nur für die die Signalübertragung zuständig sein sollte, sondern auch als Programmanbieter agieren würde", sagt der ZNBC-Mann.

Besonders ärgerlich für viele Sambier: Nach Abschluss der Umstellung auf den Digitalstandard sendete TopStar alle sambischen Free-TV-Programme nur noch verschlüsselt. Wer in Sambia Fernsehen schauen möchte, muss seither einen Monatsbeitrag an TopStar zahlen. Auch von den lokalen Sendern verlangt das Joint Venture hohe Gebühren.

Kritiker bemängeln vor allem die fehlende Transparenz auf allen Ebenen des Medienmigrationsprojekts - und die hohen Kosten. Laut Zahlen des Antikorruptions-Netzwerks SANAC hat die sambische Regierung für die Umstellung vom analogen auf digitalen Rundfunk bis fünf Mal so viel gezahlt wie die Nachbarstaaten.

Die Luftraum-Kontroverse

Ein weiteres umstrittenes Projekt war der Bau des neuen gläsernen Flügels am Kenneth Kaunda Flughafen. Wieder kam der Kredit dafür von der chinesischen Exim Bank, diesmal in Höhe von 323 Millionen Euro. "Zusätzlich zum Flughafen-Projekt gab es einen zweiten Kredit für die Modernisierung der sambischen Luftwaffe", berichtet ein Mitarbeiter des Flughafens, der anonym bleiben möchte.

Ein hochrangiger Kollege, der im militärischen Teil der Flugverkehrskontrolle des Flughafens arbeitet, habe ihm von dem Abkommen erzählt. "Es ist ein offenes Geheimnis, denn jeder sieht das chinesische Militärpersonal in dem Kontrollturm, der zur sambischen Luftwaffe gehört."

Offiziell unterstützen die Chinesen die sambische Luftwaffe, die für die Überwachung des Luftraums über Sambia zuständig ist, bei der Lotsenausbildung. Doch laut der anonymen Quelle sollen die Chinesen eine eigene, parallele Struktur am Flughafen aufgebaut haben. Dass China die absolute Kontrolle über den sambischen Luftraum hätte, wie manche Nutzer in sozialen Medien vermuten, glaube die Quelle jedoch nicht.

Wie hoch sind Sambias Schulden wirklich?

Chinas Präsenz in Sambia geht auf das Jahr 1976 zurück, als die Regierung in Peking ihr erstes großes Projekt auf dem afrikanischen Kontinent umsetzte: die tansanisch-sambische Eisenbahn (TAZARA). Sambia ist stolz darauf, sich Chinas ältester Freund in Afrika nennen zu können. Doch zunehmend verwandelt sich die Freundschaft in eine Gläubiger-Schuldner-Beziehung. Laut der sambischen Regierung gehen bis zu 30 Prozent der 8,3 Milliarden Euro Auslandsschulden Sambias auf chinesische Kredite zurück.

Ein chinesischer Lebensmittelmarkt in der sambischen Hauptstadt Lusaka

Die tatsächliche Summe könnte noch höher sein. Die offiziellen Zahlen "enthalten keine Kredite für halbstaatliche Einrichtungen und Garantien der Regierung", sagt der frühere Informationsminister Chishimba Kambwili. "Wenn wir alle Projektgelder und Garantien zusammenrechnen, schuldet Sambia China 20,4 Milliarden Euro". Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt Sambias belief sich 2017 auf rund 23 Milliarden Euro.

Kambwili selbst war einer von Präsident Edgar Lungus engsten Vertrauten und leitete zwei Ministerien in dessen Regierung. Er galt als Unterstützer der freundschaftlichen Haltung gegenüber China - bis er gefeuert wurde. Ihm wurde damals vorgeworfen, den Präsidenten als Vorsitzenden der Regierungspartei "Patriotische Front" ablösen zu wollen.

"Eine Plage"

Der Geschäftsmann und Politiker aus dem mineralienreichen Kupfergürtel des Landes muss sich nun wegen Korruption vor Gericht verantworten. Er hält die Vorwürfe für jedoch für politisch motiviert.

Nach seinem Rauswurf aus der Regierung ist Kambwili zu einem der heftigsten Kritiker der China-Politik des Präsidenten geworden. "Für mich sind die Chinesen keine Investoren, sondern eine Plage. Für jeden Dollar den sie dir geben, machen sie fünf Dollar Profit", so Kambiwili.

Laut offiziellen Regierungsstatistiken wird Sambia zwischen 2011 und 2021 insgesamt rund 17,7 Euro für Infrastrukturprojekte ausgeben. 83 Prozent dieser Projekte werden von Firmen mit Verbindungen zur chinesischen Regierung finanziert und umgesetzt.

Die Chinesen bleiben

Ein weiterer Faktor, der vielen Sambiern Angst macht: Die Anzahl der Chinesen, die ins Land kommen und sich geschäftlich niederlassen. Zwar leben laut offiziellen Statistiken aktuell nur 20.000 Chinesen in Sambia. Dennoch fühlen sich viele Sambier überwältigt von der Präsenz der Chinesen.

"Die Chinesen haben die Geschäfte weggenommen, die von Einheimischen betrieben werden", sagt der frühere Informationsminister Kambwili. "Selbst die Hühnerzucht und das Maisrösten wird von den Chinesen erledigt."

"Ich würde mich nicht wundern, wenn wir in den nächsten drei oder vier Jahren chinesische Minister haben", sagt er.