In Changchun, in der nordostchinesischen Provinz Jilin, sind Minustemperaturen im Winter völlig normal. Hier macht man die Eiseskälte dem Tourismus zunutze: Diese Schneeskulptur ist Teil der "Changchun Ice and Snow New World". Es ist bereits die 27. Veranstaltung dieser Art mit einer Märchenwelt aus Eis und Schnee