China hilft Laos - Segen oder Fluch?

Mit ehrgeizigen Bauprojekten, von Schnellzügen über Staudämme bis zu Brücken über den Grenzfluss Mekong engagiert sich China im Nachbarland. Laos hat so erstmals eine Chance auf Wachstum - aber macht es das Land nicht auch abhängig? Tappt Laos womöglich in Schuldenfallen, die zu Instabilität führen, von der am Ende Peking profitiert? DW-Korrespondent Georg Matthes war in Laos unterwegs und hat sich ein Staudammprojekt genauer angeschaut.