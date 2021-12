China gehen die Babys aus

Kampf gegen exzessive Nachhilfe in Ostasien

Segen für Millionen Schüler in China! Dort wurden Nachhilfe-Stunden an Wochenenden und in den Ferien verboten. Das Nachbarland Südkorea wollte auch den Nachhilfemarkt regeln. Ohne Erfolg. Fabian Kretschmer aus Peking.