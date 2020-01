China: Das Kulturleben steht still

"Aus meinem Fenster sehe ich den zweiten Ring von Wuhan, das ist eine Hauptverkehrsachse der Stadt. Normalerweise ist die Straße um die Uhrzeit (Anm. d. Red.: später Nachmittag) voller Autos, wie ein Strom aus Lichtern. Jetzt fahren da ein paar Fahrzeuge, deutlich mehr als in den letzten Tagen, aber insgesamt ist es sehr leer. Gegenüber sind die Gebäude schön beleuchtet, die Kulisse sieht schön aus – aber zugleich auch sehr unecht, surreal", erzählt Li Yunzhong, der eine Künstleragentur betreibt und seit sieben Tagen mit seiner Frau, einer Opernsängerin, in seiner Wohnung in Wuhan festsitzt. Nach mehreren düsteren Tagen habe sich das Wetter gebessert. "Deswegen kommen die Menschen wieder raus, um einfach mal nach Luft zu schnappen, einzukaufen, die Sonnenstrahlen zu spüren." Aber eine "Massenkultur", so Li Yunzhong, finde derzeit nicht statt.

Wuhan: Alltag in der abgeriegelten Stadt Unterwegs in der Geisterstadt Nahezu leere Straßen sind ein seltener Anblick in Wuhan: Elf Millionen Menschen leben in der Megastadt, 58 Millionen im Umland. Kaum ein Monat ist vergangen, seit die Behörden erstmals Fälle einer neuen Lungenkrankheit in Wuhan bekanntmachten. Inzwischen haben sich allein in China über 4000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am 22. Januar schnitt die Regierung die Stadt von der Außenwelt ab.

Wuhan: Alltag in der abgeriegelten Stadt Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen Wer sich trotz der Ansteckungsgefahr vor die Haustür wagt, muss sich mitunter Kontrollen unterziehen, die bei der Symptomerkennung helfen sollen. Hier misst ein Polizist die Körpertemperatur eines Autofahrers an einem Grenzübergang am Stadtrand. Neben Wuhan stehen 17 weitere Städte in China unter Quarantäne. Es ist die umfangreichste Maßnahme zur Seuchenkontrolle in der Geschichte des Landes.

Wuhan: Alltag in der abgeriegelten Stadt Arbeiten am Limit Kurze Pause: Viel Zeit zum Ausruhen bleibt dem Krankenhauspersonal in Wuhan in diesen Tagen nicht. Die abgebildete Schutzkleidung soll verhindern, dass sich das Virus mit dem offiziellen Namen 2019-nCoV noch weiter verbreitet. In China sind Behördenangaben zufolge bereits mehr als 100 Erkrankte gestorben. Allein in der Provinz Hubei, deren Hauptstadt Wuhan ist, gab es zuletzt 24 neue Todesopfer.

Wuhan: Alltag in der abgeriegelten Stadt Bagger-Ballett Aufnahmen wie diese von zahlreichen Baggern auf einem Baugelände in Wuhan gingen Ende vergangener Woche um die Welt. Die Stadt will in nur wenigen Tagen ein Spezialkrankenhaus für mit dem Coronavirus infizierte Patienten hochziehen, um die überfüllten regulären Kliniken zu entlasten. Das temporäre Krankenhaus soll schon am 3. Februar in Betrieb genommen werden.

Wuhan: Alltag in der abgeriegelten Stadt Überschattetes Fest, verlängerte Ferien Für Millionen Chinesen fiel das wichtige Neujahrsfest wegen des Virus-Ausbruchs ins Wasser: Viele konnten aufgrund der Reisesperren ihre Familien in anderen Teilen des Landes nicht besuchen, zahlreiche Veranstaltungen wurden abgesagt. Am Montag kündigte die Regierung an, die Neujahrsferien zu verlängern, um mehr Zeit für die Bekämpfung der Krankheit zu gewinnen.

Wuhan: Alltag in der abgeriegelten Stadt In Bewegung bleiben Trotz der Quarantäne geht das Alltagsleben in Wuhan weiter, wie diese Frauen beim Training im Freien unter Beweis stellen. Ob auf der Straße, in der Bahn oder in öffentlichen Gebäuden: Atemschutzmasken sind dabei allgegenwärtig. In einigen Ländern Asiens ist das Tragen von Masken inzwischen verpflichtend. Südkorea will nach Regierungsangaben noch diese Woche zwei Millionen Stück an China liefern.

Wuhan: Alltag in der abgeriegelten Stadt Evakuierung läuft an Neben Millionen Chinesen stecken auch tausende ausländische Staatsangehörige in Wuhan fest. Japan hat Behördenangaben zufolge damit begonnen, die ersten von rund 650 Gestrandeten wieder ins Land zu holen. Die USA wollen am Mittwoch Diplomaten und andere Bürger ausfliegen. Einige Länder, darunter Südkorea, Frankreich, Australien und die Mongolei, planen ähnliche Maßnahmen. Autorin/Autor: Helena Kaschel, Bernd Kling



Das kulturelle und öffentliche Leben ist weitgehend erloschen. Massenveranstaltungen sind verboten, Kultureinrichtungen geschlossen. Seit dem 22. Januar ist die 11-Millionen-Stadt Wuhan in Zentralchina von dem Rest der Welt abgeriegelt. Die offizielle Mitteilung der Regierung kam gegen 02.00 Uhr nachts. Bis 10.00 Uhr am selben Tag konnten die Menschen die Stadt noch verlassen, ab da wurde ein Ausreisestopp verhängt. Viele Menschen, die es in der Nacht noch mitbekommen hattten, haben in den verbliebenen acht Stunden ihre Stadt verlassen, Li Yunzhong ist geblieben, bewusst: "Da ich direkt am zweiten Ring wohne, hätte ich lediglich 30 Minuten bis zur Autobahn gebraucht, aber ich habe mich dagegen entschieden, die Stadt zu verlassen. Meine Schwestern sind hier in Wuhan, und wir wollten während des Frühlingsfests bei unseren Familien sein, bei meinen Eltern und Schwiegereltern. Das ist der Sinn des Festes, also stellte sich für mich die Frage der Ausreise nicht", sagt er.

Hinzu kommt für viele in der Stadt der finanzielle Aspekt: Die Kosten für Hotelübernachtungen um das Frühlingsfest herum sind in ganz China viel höher als üblich. Nur wenige können sich das leisten – und bleiben deswegen in der abgeriegelten Stadt.

Langeweile nistet sich ein

Die sonst so quirligen Straßen sind wie ausgestorben. Zur Angst vor dem Virus kommt für viele Chinesen die Langeweile dazu, wie User in sozialen Netzwerken schreiben.

Unterdessen machen sich die Menschen in Wuhan auf kreative Art und Weise Mut und beschwören den Zusammenhalt. Videos, bei denen Bewohner aus ihren Fenstern die chinesische Hymne singen, kursieren auf Twitter.





"Der Mensch ist ein Gesellschaftstier. Jemand, der in einer Großstadt wie Wuhan lebt und normalerweise ausgeht, sich mit Leuten trifft, ist es nicht gewohnt, eingesperrt zu sein. Das ist ein anormaler Zustand. Da kommt automatisch das Bedürfnis auf, etwas zu machen. Auf den sozialen Kanälen haben sich Menschen zum Singen verabredet, und dieser Aufruf wurde von vielen hier aufgenommen", erzählt Li Yunzhong. Zum Unmut der Experten, die prompt auf allen Kanälen – TV, Radio und Social Media – vor einer Beschleunigung der Ansteckungsgefahr warnten. Singen ja, aber zu Hause bei geschlossenen Fenstern, so die Aufforderung der Experten.

Medienberichten zufolge haben inzwischen Fastfood- und Kaffeeketten einen Großteil ihrer Filialen geschlossen. Allein die Firma Starbucks soll mehr als die Hälfte ihrer insgesamt 4300 Läden in China geschlossen haben. Offiziell wurde der Urlaub zum Frühlingsfest bis zum 2. Februar verlängert.