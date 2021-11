China - Überwachungsstaat oder Zukunftslabor?

Kritiker bezeichnen Chinas digitales Überwachungssystem als "das ehrgeizigste orwellsche Vorhaben der Menschheitsgeschichte". Denn beim Staat laufen gigantische Datenmengen zusammen. Im sogenannten "Gehirn" von Shanghai etwa haben die Behörden alles im Blick. Auf riesigen Bildschirmen können sie sich auf jede der rund eine Million Kameras schalten. Wem fallen am Steuer die Augen zu? Wer schmeißt seinen Müll neben den Eimer? Oder hält sich nicht an Corona-Auflagen? "Den Menschen hier soll es gut gehen und sie sollen merken, dass die Stadt sehr sicher ist," meint Sheng Dandan, die das "Gehirn" mitkonzipiert hat. Wo wir Risiken fürchten, sehen laut Umfragen die meisten Chinesen Vorteile: Wenn Algorithmen jeden Bürger an seinem Gesicht, seiner Sprache und sogar an seinem Gang lokalisieren können, haben Raser und Rüpel, Betrüger und Verbrecher keine Chance. Und hat China nicht sogar das Coronavirus besiegt - auch dank effizienter Apps? Außerdem ist es ja auch so schön bequem, wenn man alles mit dem Smartphone erledigen kann. Wer mitmacht und sich an alle Regeln hält, bekommt online zudem einen Discount - dank des Sozialbewertungssystems. Die Bequemlichkeit schafft Akzeptanz. Das macht BIG DATA so attraktiv, nicht nur in China. Manches wird auch bei uns heiß begehrt sein. Doch woher kommen die dafür benötigten Daten? Wem gehören sie? Wer darf sie nutzen? Wie soll die westliche Welt mit Chinas Technologie umgehen? Kooperieren - gegen die eigenen Wertvorstellungen? Oder abstinent bleiben - und in Kauf nehmen, dass andere die Standards definieren?