Global 3000

Chile: Wasserprivatisierung trifft die Ärmsten

Chile ist eines der Länder, in denen Wasser in Privatbesitz ist – und deshalb vielen Menschen fehlt. Das Gesetz stammt noch aus der Pinochet-Diktatur. Heute sind die Wasserechte in den Händen weniger Unternehmer und reicher Grundbesitzer. Für die Export-Wirtschaft Chiles war das zwar gut, doch wer kein Geld hat, sitzt oft auf dem Trockenen.