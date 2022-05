Chile: Kleidermüll in der Wüste

In China produziert, in Europa konsumiert und in Chile entsorgt! Das Land ist einer der größten Importeure von Altkleidern in Lateinamerika. Was nicht verwertet werden kann, landet in der Wüste - darunter auch massenhaft Kleidung aus Deutschland. Bis zu 20 Tonnen Textilien werden täglich illegal in der Atacama-Wüste entsorgt.

Lesotho: Der Deal mit dem Wasser

Lesotho ist reich an Wasser. Dennoch gehört das kleine Königreich im Süden Afrikas zu den ärmsten Ländern der Welt. Um Geld in die Staatskassen zu bekommen, exportiert die Regierung Wasser in das trockene Nachbarland Südafrika. Darunter leiden nicht nur die lokalen Dorfgemeinschaften, sondern auch Lesothos Ökosystem.

Mexiko: Mafia und Bauern liefern sich Limetten-Krimi

In Mexiko stecken Limetten in vielen Getränken und Gerichten. Doch jetzt hat die Mafia ein Auge auf die grünen Zitrusfrüchte geworfen. Das treibt die Preise in die Höhe und lockt Diebe auf die Plantagen. Die Bauern verteidigen das "grüne Gold" in einem regelrechten Limetten-Krimi - und das notfalls auch mit Waffengewalt.

Libanon: Global Teen

Unser Global Teen heißt Nemeh Mohsin, ist 15 Jahre alt und lebt in Tripoli im Libanon. Er trainiert Karate, findet Schule gut und möchte einmal Anwalt werden.

