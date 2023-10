Chemie-Nobelpreis geht an drei Nano-Forscher in den USA

Den Nobelpreis für Chemie teilen sich in diesem Jahr Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt.

Dritte Runde im Nobelpreis-Reigen: Mit dem diesjährigen Nobelpreis für Chemie werden drei Wissenschaftler ausgezeichnet, die in den USA tätig sind. Es handelt sich um Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov. Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Die drei Forscher erhalten die begehrte Auszeichnung für die Entdeckung und Synthese von sogenannten Quantenpunkten. Sie hätten in den 1980er und 1990er Jahren wichtige Grundlagen für diesen Bereich der Nanotechnologie geschaffen.

Quantenpunkte werden unter anderem in modernen Bildschirmen, LED-Lampen und auch in der Tumor-Chirurgie verwendet. Die auch künstliche Atome genannten Strukturen sind winzig klein und haben sehr einzigartige physikalische Eigenschaften. Sie sind für den Einsatz in der sogenannten Optoelektronik interessant, beispielsweise in Displays, Photovoltaikanlagen und in Quantencomputern.

Im Vorjahr war der Chemie-Nobelpreis an die US-Amerikaner Barry Sharpless und Carolyn Bertozzi sowie den Dänen Morten Meldal gegangen. Die drei Forscher wurden damit für die Entwicklung von Methoden zum zielgerichteten Aufbau von Molekülen ausgezeichnet.

Die Nobelpreise sind in diesem Jahr mit elf Millionen schwedischen Kronen (rund 950.000 Euro) pro Kategorie dotiert. Das sind eine Million Kronen mehr als in den vergangenen Jahren. Erhalten mehrere Preisträger einen Nobelpreis zusammen - etwa weil sie zum selben Thema geforscht haben - dann teilen sie sich das Preisgeld. Überreicht werden die Nobelpreise am 10. Dezember, dem Todestag des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).

Am Dienstag hatten Ferenc Krausz, Pierre Agostini und Anne L'Huillier den Physik-Nobelpreis erhalten. Sie wurden für Experimente ausgezeichnet, die der Menschheit neue Instrumente zur Erforschung von Vorgängen in Atomen und Molekülen gaben. Krausz forscht als Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching bei München sowie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Die diesjährige Nobelpreis-Saison startete am Montag in Schweden mit der Bekanntgabe der Preisträger für Medizin. Am Donnerstag folgt der Nobelpreis für Literatur, am Freitag der Friedensnobelpreis und am Montag die Auszeichnung für Wirtschaftswissenschaften.

