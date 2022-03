Charles Leclerc holt Pole in Bahrain

Die Formel 1 hat ein neues Top-Duell - und der Sieger heißt Charles Leclerc. Der Monegasse raste am Samstag zur ersten Pole Position des Jahres, verwies Weltmeister Max Verstappen auf Rang zwei und hievte die gebeutelte Scuderia Ferrari damit gleich zum Start in die neue Ära wieder an die Spitze.

"Wieder vorne mit dabei"

"Das fühlt sich richtig gut an, die vergangenen Jahre waren unglaublich schwierig für das Team", sagte Leclerc: "Wir hatten gehofft, dass wir jetzt wieder vorne mit dabei sind."

Etwas mehr als eine Zehntelsekunde nahm Leclerc Verstappen ab, der Niederländer im Red Bull beginnt das Jahr am Sonntag beim Grand Prix von Bahrain (16.00 Uhr MEZ/Sky) vom zweiten Startplatz dennoch aussichtsreich. Das gilt eher nicht für Lewis Hamilton, der Rekordweltmeister betrieb als Fünfter aber Schadensbegrenzung im schwächelnden Mercedes. Carlos Sainz im zweiten Ferrari stand noch vor ihm, ebenso Verstappens Red-Bull-Kollege Sergio Perez.

Neues Konzept

Die neue Formel 1 mit komplett geändertem Aerodynamik-Konzept hielt zum Auftakt aber durchaus, was sie versprach, auch im weiteren Feld tat sich viel - besonders für Mick Schumachers Haas-Team ist das eine gute Nachricht.

Mick Schumacher startet vielversprechend in die neue Saison

Kevin Magnussen, neuer Teamkollege des Deutschen, schaffte es auf Rang sieben. Schumacher selbst verpasste als Zwölfter die Top 10, eröffnet sein zweites Formel-1-Jahr aber dennoch mit seinem bislang besten Startplatz. Sebastian Vettels Aston-Martin-Team könnte dagegen vor weiteren schwierigen Wochen stehen. Der Deutsche fehlt aufgrund einer Corona-Infektion, Ersatzpilot Nico Hülkenberg kam über Rang 17 nicht hinaus.

