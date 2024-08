Champions League: Top-Gegner für Bundesliga-Klubs

In der Champions League bekommen die Bundesliga-Vereine die erhofften Spitzenspiele und treffen in der neuen Ligaphase auf einige Fußball-Schwergewichte. Es kommt zu Wiedersehen mit alten Bekannten und früheren Gegnern.

Die fünf Bundesliga-Vereine, die in dieser Saison in der neu aufgestellten Champions League antreten, haben die erwarteten Top-Gegner zugelost bekommen. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund treffen in der Ligaphase unter anderem auf den FC Barcelona und Ex-Bundestrainer Hansi Flick. Für den BVB gibt es außerdem ein schnelles Wiedersehen mit Real Madrid, dem Gegner aus dem Finale der Champions League im Mai.

Meister Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig müssen sich mit dem FC Liverpool und Inter Mailand messen. Die Leverkusener treffen auch auf den Stadtrivalen Inters, die AC Mailand. Der VfB Stuttgart spielt ebenfalls beim Titelverteidiger Real - und wie die Bayern gegen Paris Saint-Germain.

Neuer Modus

Bei der Auslosung in Monaco bekam jedes der 36 teilnehmenden Teams acht Gegner zugelost, gegen vier treten sie zu Hause, gegen die anderen vier auswärts an. Die 36 Mannschaften waren nach dem UEFA-Koeffizienten ihrer Stärke nach sortiert und in vier Lostöpfe mit jeweils neun Klubs aufgeteilt worden. Aus jedem Topf kommen je zwei Gegner.

Alle Mannschaften werden in einer gemeinsamen Tabelle geführt. Die besten acht Teams nach der Vorrunde sind direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Mannschaften auf den Rängen neun bis 24 spielen in einer Playoff-Runde die weiteren Achtelfinalteilnehmer aus. Die zwölf Vereine, die auf Platz 25 bis 36 liegen, sind ausgeschieden.

Die Vorrunde - auch Liga-Phase genannt - startet am 17. und 18. September. Der letzte Vorrundenspieltag ist am 28. und 29. Januar. Ab dem Achtelfinale läuft die Königsklasse wie gewohnt, gespielt wird in Hin- und Rückspiel. Allerdings wird der Weg bis zum Endspiel bereits während der Auslosung des Achtelfinales festgelegt. Das Finale findet am 31. Mai 2025 in München statt.

Die Gegner der deutschen Mannschaften im Überblick:

FC Bayern München:

Paris St. Germain (H*), FC Barcelona (A*), Benfica Lissabon (H), Schachtar Donezk (A), Dinamo Zagreb (H), Feyenoord Rotterdam (A), Slovan Bratislava (H), Aston Villa (A)

Borussia Dortmund:

FC Barcelona (H), Real Madrid (A), Schachtar Donzek (H), Club Brügge (A), Celtic Glasgow (H), Dinamo Zagreb (A), Sturm Graz (H), FC Bologna (A)

RB Leipzig:

FC Liverpool (H), Inter Mailand (A), Juventus Turin (H), Atletico Madrid (A), Sporting Lissabon (H), Celtic Glasgow (A), Aston Villa (H), Sturm Graz (A)

Bayer 04 Leverkusen:

Inter Mailand (H), FC Liverpool (A), AC Mailand (H), Atletico Madrid (A), RB Salzburg (H), Feyenoord Rotterdam (A), Sparta Prag (H), Stade Brest (A)

VfB Stuttgart:

Paris St. Germain (H), Real Madrid (A), Atalanta Bergamo (H), Juventus Turin (A), Young Boys Bern (H), Roter Stern Belgrad (A), Sparta Prag (H), Slovan Bratislava (A)

(*H = Heimspiel, A = Auswärtsspiel)

asz/ck (SID, dpa)