Champions League: Inter Mailand - Borussia Dortmund

INTER - BVB -:- (Anstoß 21 Uhr MESZ)

Zum ersten Mal seit über 25 Jahren tritt Borussia Dortmund wieder in einem Pflichtspiel bei Inter Mailand an. Im März 1994 gewann der BVB im Viertelfinal-Rückspiel im Guiseppe-Meazza-Stadion dank Treffern von Michael Zorc und Lars Ricken zwar mit 2:1, schied aufgrund der 1:3-Heimniederlage im Hinspiel aber dennoch aus.

Wie sich die Schwarz-Gelben diesmal, in der Gruppenphase der Champions League bei den Blau-Schwarzen aus mailand schlagen, erfahren Sie an dieser Stelle in unserem Liveticker ab 20:45 Uhr MESZ.