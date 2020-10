Champions League: Fehlstart für BVB, Leipzig gewinnt

Borussia Dortmund ist mit einem empfindlichen Dämpfer in die neue Champions-League-Saison gestartet. Nach schwacher Vorstellung verlor der Bundesligist im vermeintlich schwersten Vorrundenspiel bei Lazio Rom verdient mit 1:3 (0:2). Vor 1000 Zuschauern im Stadio Olimpico besiegelten der Ex-Dortmunder Ciro Immobile (6. Minute), Luiz Felipe (23.) und Jean-Daniel Akpa-Akpro (76.) den Fehlstart des BVB. Zu mehr als dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Erling Haaland (71.) reichte es für Dortmund nicht.

"Wir haben die ersten Minuten komplett verschlafen", sagte Kapitän Marco Reus nach dem Abpfiff im Interview des TV-Senders "Sky": "Und nach vorne waren wir nicht zielstrebig genug. Das war einfach schlecht." Der BVB steht nun in den kommenden Partien gegen Zenit St. Petersburg (28. Oktober) und beim FC Brügge (4. November) unter Zugzwang.

Angelinos Doppelpack

Zwei Treffer durch Angelino (2.v.l.)

Deutlich besser machte es RB Leipzig. Der Bundesliga-Spitzenreiter startete vor 999 Zuschauern mit einem verdienten 2:0 (2:0)-Erfolg gegen den türkischen Meister Istanbul Basaksehir in die Champions-League-Saison. Dem Spanier Angelino gelang ein Doppelpack (16./20.) für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann. In der zweiten Halbzeit kam Basaksehir besser ins Spiel, die Leipziger ließen nach.

"Wir haben schon gesehen, dass wir irgendwann müde waren", sagte Nagelsmann. "Aber es geht in einer Phase auch mal nur darum zu gewinnen. Wir hätten für ein schönes Spiel auch nicht mehr Punkte gekriegt. Ehrlich gesagt, ist mir das auch mal scheißegal, wenn wir nicht so schön spielen." In ihrer Gruppe treten die Leipziger in der kommenden Woche bei Manchester United (28. Oktober) an, danach steht das Heimspiel gegen den Champions-League-Finalisten Paris Saint-Germain (4. November) auf dem Programm.

sn (dpa, sid)