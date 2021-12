Champions League: FC Bayern trifft auf Atletico Madrid

"Das ist ein schwerer Gegner. Es ist eines der attraktivsten Lose im Achtelfinale", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, nachdem dem FC Bayern München am UEFA-Sitz in Nyon in der Schweiz der spanische Klub Atletico Madrid zugelost worden war. "Atletico ist eine Top-Mannschaft. Sie sind spanischer Meister. Da ist gefragt, dass wir an beiden Spieltagen Topleistung bringen, um weiterzukommen. Das wird packend und spannend." Trainer Julian Nagelmann sprach von einem "guten Los": "Es ist ein guter, ein interessanter Gegner, eine schöne Stadt. Wir hoffen, dass in beiden Stadien wieder volle Hütte sein kann."

Die Bayern spielen zunächst auswärts. Die Hinspiele der Achtelfinal-Partien in der Champions League sind für den 15./16. und 22./23. Februar angesetzt, die Rückspiele finden am 8./9. und 15./16. März statt. Das Endspiel der Königsklasse wird am 28. Mai in St. Petersburg in Russland ausgetragen.

Die Bayern hatten sich als Gruppenersterfür das Achtelfinale qualifiziert. Gegen Atletico hatten die Münchener zuletzt in der vergangenen Saison in der Gruppenphase gespielt und mit 4:0 und 1:1 die Oberhand behalten. Es gibt aber auch schlechte Erinnerungen an die Mannschaft von Trainer Diego Simeone. 2016 scheiterten die Bayern im Halbfinale an den Madrilenen. In der vergangenen Saison war für den deutschen Rekordmeister im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain Endstation.

Keine Auswärtstorregel in der K.o.-Phase

In den weiteren Achtelfinal-Partien sticht vor allem das Duell zwischen Paris Saint-Germain und dem von Ralf Rangnick trainierten englischen Rekordmeister Manchester United heraus. Jürgen Klopp und der FC Liverpool bekommen es mit RB Salzburg zu tun. Vorjahressieger FC Chelsea mit dem deutschen Coach Thomas Tuchel trifft auf Wolfsburg-Bezwinger OSC Lille.

Der FC Bayern ist der letzte verbliebene Bundesligist in der Königsklasse. Borussia Dortmund und RB Leipzig sind als Gruppendritte in die Europa League abgestiegen, der VfL Wolfsburg ist nach Platz vier in der Gruppenphase gar nicht mehr international vertreten. So schlecht war die Bundesliga letztmals in der Saison 2017/18.

Mit Beginn der K.o.-Runde wird in der Champions League erstmals ohne die bisherige Auswärtstorregel gespielt. Auswärts erzielte Treffer bringen dann bei einem Gleichstand nach 90 oder 120 Minuten keinen Vorteil mehr.

