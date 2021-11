Champions League: FC Bayern schlägt Benfica deutlich

Angeführt vom überragenden Jubilar Robert Lewandowski ist Bayern München bei der Rückkehr von Trainer Julian Nagelsmann in die K.o.-Phase der Champions League eingezogen. Der deutsche Rekordmeister gewann gegen Benfica Lissabon souverän mit 5:2 (2:1).

Weltfußballer Lewandowski brachte die Bayern in seinem 100. Champions-League-Spiel per Kopf in Führung (26.), bereitete kurz darauf den Hackentrick-Treffer von Serge Gnabry (32.) vor und schnürte später mit zwei Lupfern einen Dreierpack (61./84.). Der Pole erzielte gegen Benfica seine Tore 79 bis 81 in der Königsklasse.

Elfmeter - schwach geschossen

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff hatte Lewandowski die glänzende Möglichkeit auf einen weiteren Treffer, der Torjäger scheiterte aber mit einem schwach geschossenen Handelfmeter am ehemaligen Bundesliga-Torhüter Odisseas Vlachodimos. Kurz nach dem Seitenwechsel machten Leroy Sane (49.) mit einem spektakulären Volleyschuss und Lewandowski alles klar.

Einzige Wermutstropfen für die erneut in einigen Phasen anfälligen Münchner: Der Brasilianer Morato (38.) und Darwin Nunez (74.) fügten Bayern-Kapitän Manuel Neuer die ersten beiden Gegentore der laufenden Europacup-Saison zu.

Mit Nagelsmann auf der Bank

Erstmals seit zwei Wochen wieder auf der Bank saß Cheftrainer Nagelsmann. Der 34-Jährige hatte aufgrund seiner Corona-Erkrankung vier Begegnungen verpasst, darunter das 0:5 bei Borussia Mönchengladbach. Bei seiner Rückkehr setzten die Bayern nun das nächste eindrucksvolle Statement und stehen damit zum neunten Mal bereits nach dem vierten Gruppenspiel vorzeitig in der Runde der letzten 16.

Vor 50.000 Zuschauern in der Allianz Arena entwickelte sich eine flotte Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten. Im Laufe des Spiels begann der Bayern-Express immer besser zu rollen, die Nagelsmann-Elf spielte sich offensiv in einen Rausch. Wie so oft war es Lewandowski, der zum Mann des Spiels avancierte.

Bayern München - Benfica Lissabon 5:2

Tore: 1:0 Lewandowski (26.), 2:0 Gnabry (32.), 2:1 Morato (38.), 3:1 Sané (49.), 4:1 Lewandowski (61.), 4:2 Nunez (75.), 5:2 Lewandowski (84.)