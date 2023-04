Champions League: FC Bayern muss Erling Haaland stoppen

Ausgangslage:

Auf die Abwehr des FC Bayern kommt beim Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City voraussichtlich viel Arbeit zu. Es geht darum, Superstürmer Erling Haaland zu stoppen. Der Ex-Torjäger von Borussia Dortmund erzielte in bislang sechs Champions-League-Spielen für City zehn Treffer, allein fünf davon beim 7:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig. In der Premier-League schoss der Norweger in dieser Saison 30 Tore in 27 Partien. "Haaland ist ein unglaublicher Spieler", sagt Bayern-Verteidiger Matthijs de Ligt. "Ich glaube, dass wir mit der ganzen Mannschaft eine Topleistung bringen müssen, um einen Spieler wie Haaland zu stoppen." Dennoch kann die Bayern-Abwehr mit breiter Brust auflaufen. Schließlich haben de Ligt und Co. im Achtelfinale gegen Paris St. Germain mit Weltmeister Lionel Messi und Vizeweltmeister Kylian Mbappé zwei Superstars kaltgestellt. Für Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist es sein erster Auftritt mit den Münchenern in der Champions League. Auf der anderen Bank sitzt der ehemalige Bayern-Coach Pep Guardiola, der die Münchener von 2013 bis 2016 betreute, ehe er zu Manchester City wechselte.

Zwei Erfolgstrainer, die sich kennen und schätzen: Pep Guardiola (l.) und Thomas Tuchel

Stimmen

Thomas Tuchel, Trainer FC Bayern: "Die Vorfreude ist riesengroß, die Aufgabe ist auch riesengroß. Wir werden alles daran setzen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken. Wir müssen uns nach der Decke strecken."

Pep Guardiola, Trainer Manchester City: "Ich will die Champions League gewinnen, aber du musst es dir verdienen. Wir wollen den ersten Schritt gegen einen Elite-Club wie Bayern München gehen. Du musst in diesem Moment perfekt drauf sein."

Statistik

Die Bilanz zwischen beiden Klubs in der Champions League ist ausgeglichen. Sechsmal trafen die Bayern bislang auf Manchester City - jeweils in der Gruppenphase, zuletzt in der Saison 2014/15. Dreimal ging der deutsche Rekordmeister als Sieger vom Platz, dreimal der Premier-League-Klub. City hat seine letzten zehn Champions-League-Heimspiele gegen deutsche Mannschaften gewonnen. Der FC Bayern blieb jedoch in seinen vier letzten Spielen auf der Insel unbesiegt (drei Siege, ein Unentschieden).

sn/dvo (dpa, SID)