Champions League: FC Bayern kann Achtelfinalticket lösen

Ausgangslage:

Nach dem 4:0 vor zwei Wochen in Lissabon können die Münchner schon am vierten Gruppenspieltag ins Achtelfinale einziehen. Mit neun Punkten und 12:0 Toren führen die Bayern die Gruppe E klar vor Benfica (4 Zähler), dem FC Barcelona (3) und Dynamo Kiew (1) an. Sogar ein Unentschieden würde gegen Lissabon ausreichen, um die vorzeitige Qualifikation für die ersten K.o.-Runde der europäischen Königsklasse sicherzustellen.

Doch Trainer Julian Nagelsmann peilt nach eigenen Worten die ideale Ausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen an. Nach zwei Wochen Quarantäne wegen einer Corona-Infektion wird Nagelsmann gegen Lissabon wieder auf der Trainerbank Platz nehmen, ein PCR-Test am Spieltag fiel wie die Tests an den Vortagen negativ aus.

Gegen Lissabon wird Bayern-Torjäger Robert Lewandowski das 100. Champions-League-Spiel seiner Karriere bestreiten.

Stimmen:

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): "Ich freue mich sehr darauf, dass ich wieder an die die Linie darf. Es war komisch und ungewohnt. Du willst als Trainer einfach dabei sein."

Jorge Jesus (Trainer Benfica Lissabon): "Sie werden uns defensiv prüfen, sind sehr stark im Eins-gegen-ein. Wir müssen organisiert sein gegen diesen technisch, taktisch und physisch starken Gegner."

Statistik:

Es ist das sechste Champions-League-Duell der beiden Mannschaften. In den ersten fünf gab es vier Bayern-Siege und ein Unentschieden. Seitdem es Europapokalspiele gibt, haben die Portugiesen noch nie gegen die Bayern gewonnen. Die Gesamtbilanz aus elf Spielen lautet: acht Siege des deutschen Rekordmeisters, drei Unentschieden.