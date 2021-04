Champions League: FC Bayern geht gegen Paris in Führung

PARIS SG - FC BAYERN MÜNCHEN 0:1 (0:1)

----------

0:1 Eric Maxim Choupo-Moting (40.)

----------

Ausgangslage:

Der FC Bayern muss zum "Endspiel" in Paris antreten. Im Hinspiel des Viertelfinals der Champions League hatte der Titelverteidiger aus München einen 2:3-Dämpfer erlitten. Nun benötigt das Team von Trainer Hansi Flick dringend einen Sieg mit zwei Toren Unterschied oder ein 4:3, will es noch in die nächste Runde einziehen. "Es geht um Risikoabwägung in den einzelnen Aktionen. Da werden wir sicherlich nicht von Anfang an mit der Brechstange agieren", sagt Vizekapitän Thomas Müller. Es gibt zudem gute Nachrichten für die Münchner. Sie können in Paris auf die zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka und Lucas Hernandez bauen. Angreifer Robert Lewandowski wird allerdings nicht spielen können. Bei Paris stehen Marco Verratti und Alessandro Florenzi nach positiven Corona-Tests wieder zur Verfügung.

Stimmen der Trainer:

Mauricio Pochettino (Paris St. Germain): "Bayern ist momentan die beste Mannschaft der Welt und immer noch der Favorit. Wir haben großen Respekt, aber auch Vertrauen in unsere Stärke.Wir wissen, wie sie spielen. Sie werden ihre Philosophie nicht ändern. Wir versuchen, mit unseren Ideen dagegen zu halten."

Hansi Flick (FC Bayern München): "Wir werden alles reinhauen und sind guter Dinge. Wir müssen immer unsere Defensive im Blick haben und immer das Zentrum dicht haben, Um insbesondere Mbappé, der irgendwann Weltfußballer wird, auszubremsen."

Statistik:

Erst fünfmal ist es eine Fußball-Mannschaft in in der K.o.-Phase der Champions League noch ausgeschieden, nachdem sie im Hinspiel auf fremdem Platz gewonnen hatte. Allerdings: Auch PSG ist das bereits schon einmal widerfahren. Frankreichs Top-Klub verspielte vor zwei Jahren im heimischen Prinzenpark gegen Manchester United sogar einen Zwei-Tore-Vorsprung und schied im Achtelfinale aus. Und auch die Bayern erlebten eine ähnliche Enttäuschung vor elf Jahren gegen Inter Mailand. Nach einem 1:0 Erfolg in Italien verloren die Münchner ihr Heimspiel mit 2:3.