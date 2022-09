Champions League: FC Bayern empfängt Barcelona und Robert Lewandowski

Ausgangslage:

Nur wenige Wochen nach dem Abgang von Robert Lewandowski kommt es für den FC Bayern zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Torjäger und zweifachen Weltfußballer. Der Pole, der die Münchner im Sommer nach acht äußerst erfolgreichen Jahren verließ, ist mit dem FC Barcelona zu Gast bei seinem Ex-Verein. Beide Klubs waren in der vergangenen Woche mit einem Sieg in die Gruppenphase gestartet. Da Lewandowski auch bei Barça nahtlos mit dem Toreschießen weitermacht, richtet sich bei den Bayern fast die gesamte Aufmerksamkeit auf ihn. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann war lange unschlüssig, wer in der Innenverteidigung gegen den Ausnahmestürmer spielen würde.

Stimmen:

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern): "Ich bin kein Freund davon, von einem wegweisendem Spiel zu sprechen. Natürlich ist es ein wichtiges Spiel, eine schöne Standortbestimmung gegen ein Topteam. Aber es ist nicht entscheidend."

Xavi (Trainer FC Barcelona): "Wir werden versuchen, das Spiel zu dominieren. Wir sind Barcelona, und das müssen wir auch unter Beweis stellen."

Thomas Müller (FC Bayern): "Wir dürfen Lewy nicht ins Spiel bringen. Er ist gefährlich, wenn er in und um den Strafraum den Ball bekommt, das müssen wir verhindern."

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern): "Barcelona hat Topspieler, Lewa ist vorne, er nutzt jede Möglichkeit. Wir sind gewarnt."

Statistik:

Die Bilanz der beiden Top-Klubs fällt klar zugunsten der Bayern aus: Von den bisherigen 13 Partien gewannen die Münchener neun, nur zweimal siegte Barça bei zwei Unentschieden. Die vergangenen vier Partien gingen jeweils an die Bayern. Der letzte Sieg gelang Barcelona im Halbfinal-Hinspiel der Champions League 2015 - allerdings vor heimischer Kulisse. Gewinnen konnten die Katalanen in München noch nie. Bislang war ein 2:2 im Europa-League-Halbfinale im April 1996 das höchste der Gefühle. Bislang stand aber auch nie Robert Lewandowski in ihren Reihen.