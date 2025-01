Die Journalistin mit deutschen und chilenischen Wurzeln nimmt sich Zeit für die Menschen und ihre Geschichten. Sei es bei der filmischen Begleitung von Zeitzeugen 70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz in Polen, einem Anwalt in Chile, der sich für die Rechte der Opfer der Sekte “Colonia Dignidad” einsetzt, oder bei der Begleitung von blinden Eltern und ihrem sehenden Kind in Berlin.

Carolina Machhaus hat Politik- und Kommunikationswissenschaften in Berlin und Lissabon studiert. 2014 hat sie nach ihrem Master-Studium bei der Deutschen Welle volontiert. Seitdem berichtet sie als Reporterin vor und hinter der Kamera für die Deutsche Welle über gesellschaftspolitisch relevante Themen, in Form von Reels, Reportagen und Dokumentationen.