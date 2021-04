Caravaggio Ja oder Nein? Kunstauktion in Spanien gestoppt

Extrem unkonventionell: Wie Caravaggio die Maler seiner Zeit beeinflusste

Ter Brugghen: "Die Spieler" (1623)

Vor allem die hyperrealistischen Gesichtszüge, eine ausgeprägte Mimik und ein virtuoser Umgang mit Licht und Schatten war das, was die Maler seiner Zeit nachzuahmen versuchten. Caravaggio bannte auf geniale Weise das auf die Leinwand, was sich emotional zwischen seine Figuren abspielte. Von fast allen seinen Bildmotiven finden sich zahlreiche Kopien in allen Ländern Europas.