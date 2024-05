In "Triumph des Willens" stand Hitler im Mittelpunkt. Der Propagandafilm über den Reichsparteitag der NSDAP 1934 in Nürnberg zählt zu den bekanntesten Werken von Leni Riefenstahl. Die Uraufführung fand am 28. März 1935 im UFA-Palast am Zoo in Berlin statt. Er war der zweite Teil von Riefenstahls Parteitags-Trilogie, nach "Der Sieg des Glaubens" und vor "Tag der Freiheit! – Unsere Wehrmacht."