Keine Deutsche im Wettbwerb, aber ...

... in der Sektion "Un Certain Regard" ist die in Berlin geborene deutsch-französisch-iranische Regisseurin Emily Atef mit "More than Ever" ("Mehr denn Je") vertreten. Der Film widmet sich einer Frau in ihren Dreißigern, die zufrieden in Bourdeaux lebt, bis überraschend eine Lungenkrankenheit bei ihr festgestellt wird.