Campions League: Georgia Stanway krönt Bayern-Aufholjagd gegen Benfica

Ein kurzer Blick, dann nahm Georgia Stanway all ihren Mut zusammen und zog einfach ab: Der Ball schlug mit voller Wucht im linken unteren Eck des Tores von Benfica ein. Es war der 3:2-Siegtreffer für den FC Bayern in der achten Minuten der Nachspielzeit und die 23-jährige Stanway die umjubelte Heldin. "Wir haben es uns heute selbst schwer gemacht. Es war natürlich nicht unser Plan, mit 0:2 zurückzuliegen. Aber wir sind zusammengestanden, haben uns gewehrt und uns mit drei Punkten belohnt - das zählt", sagte die Matchwinnnerin nach der Partie.

Lange lagen die Portugiesinnen in Führung, erhöhten nach einer 1:0-Pausenführung durch Nicole Raysla (42. Minute) durch Cloey Lacasse (59.) auf 2:0. Doch dann drehten Maximiliane Rall (67.) und Europameisterin Stanway (83./90.+8) die Partie in der zweiten Halbzeit. Die Brasilianerin Ana Vitória war zuvor beim Stand von 2:2 noch mit einem Foulelfmeter an FCB-Torhüterin Maria Luisa Grohs gescheitert (89.).

Tor-Premiere für Stanway

Für Stanway waren es dir ersten Treffer im Bayern-Trikot. Die Engländerin war Sommer von Manchester City, wo sie alle englischen Titel gewonnen hatte, nach München gewechselt. Neben ihren beiden Toren zeigte sich die 23-Jährige gegen Benfica sehr robust im Zweikampfverhalten und schnellte immer wieder mit Tempoläufen in den gegnerischen Strafraum.

Großer Jubel nach dem Siegtreffer von Europameisterin Georgia Stanway (l.) beim FC Bayern München

Dementsprechend großes Lob gab es von Stanways Mittelfeldpartnerin Sarah Zadrazil: "Ich bin sehr glücklich über unsere Mentalität und die drei Punkte. Wir wussten, dass Benfica eine gute Mannschaft ist, und sie haben uns einen harten Kampf geliefert. Wir haben heute nicht unseren besten Fußball gezeigt, aber wir haben gewonnen und das zählt."

Für Bayern ist durch den Last-Minute-Sieg der perfekte Start in die Champions League gelungen, nachdem die Mannschaft von Trainer Alexander Straus zum Auftakt in der Gruppe D vor einer Woche schon mit 2:1 gegen den FC Rosengard aus Schweden gewonnen hatte. Benfica hatte sein erstes Gruppenspiel gegen den FC Barcelona mit 0:9 verloren. Das erste Duell der Münchenerinnen mit den katalanischen Titel-Favoritinnen gibt es Ende November.