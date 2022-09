Call for Applications: DW Akademie Film Development Fund Äthiopien, Tansania und Uganda

Der DW Akademie Film Development Fund sucht Filmschaffende aus Äthiopien, Tansania und Uganda für ein einjähriges Fellowship-Programm. Potenzielle Bewerberinnen und Bewerber müssen bereits einen Film produziert haben und ein Konzept oder ein Drehbuch für einen abendfüllenden Dokumentar-, Spiel- oder Hybridfilm vorlegen können. Das Programm zielt darauf ab, die vorgeschlagenen Filmprojekte während der Entwicklungsphase professionell zu begleiten und für die Produktion vorzubereiten.

„Der fortlaufende Erfolg afrikanischer Filme bei internationalen Festivals, in Kinos und sogar auf Netflix zeigt, dass das Filmemachen in Afrika auf dem Vormarsch ist“, sagte Natascha Schwanke, Director of Media Development der DW Akademie. „Das Ziel des Film Development Funds ist es, bereits etablierte und zukünftige Filmemacherinnen und Filmemacher noch stärker dabei zu unterstützen, afrikanische Geschichten einer breiten Öffentlich zugänglich zu machen“.

Fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus jedem Land erhalten jeweils ein einjähriges Fellowship, um an der Entwicklung ihrer Filme zu arbeiten. Den erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerbern stehen 10.000 Euro zur Verfügung. Sie werden während der gesamten Projektlaufzeit von erfahrenen Mentorinnen und Mentoren begleitet. Zudem erhalten sie Zugang zu einem eigens zugeschnittenen Trainingsprogramm und Netzwerkmöglichkeiten. Die Workshops und Trainings zur Kompetenzentwicklung werden von Fachleuten aus der Branche geleitet. Der Development Film Fund wird gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Die ersten fünf Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Äthiopien haben bereits erfolgreich das einjährige Fellowship abgeschlossen. Die Programme für die Filmschaffenden aus Tansania und Uganda laufen derzeit noch. Für das Jahr 2022 erfolgt der Aufruf zur Einreichung der Bewerbungen für alle drei Länder gleichzeitig.

„Die positive und konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Filmschaffenden, Mentoren und Experten hat die Auftaktprogramme in allen drei Ländern zum Erfolg gemacht“, sagte Esther Dorn-Fellermann, Projektmanagerin bei der DW Akademie. „Die Entscheidung der DW Akademie, den Aufruf in diesem Jahr für alle drei Länder gleichzeitig zu starten, zeigt das anhaltende Engagement für den afrikanischen Filmmarkt“.

Details zu Bewerbung und Anforderungen

Für eine erfolgreiche Bewerbung müssen die Filmschaffenden ihren dauerhaften Wohnsitz in einem der Zielländer (Äthiopien, Tansania, Uganda) haben. Bewerberinnen und Bewerber, die in der Diaspora leben, können leider nicht teilnehmen. Erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen zudem mindestens eine nationale/lokale oder international Filmproduktion nachweisen können.

Die DW Akademie leistet mit der Unterstützung von Filmschaffenden in aufstrebenden Filmmärkten einen aktiven Beitrag zum sozialen Wandel, zur Stärkung von Meinungsfreiheit und der wirtschaftlichen Förderung von lokalen Medienschaffenden.

Mehr Informationen und Details sowie ein FAQ unter: https://akademie.dw.com/filmfund

Bewerbungsschluss ist der 26 Oktober 2022.



Bei Fragen, wenden Sie sich gerne an dw-akademie.film-fund@dw.com

Die DW Akademie ist das Zentrum der Deutschen Welle für internationale Medienentwicklung, journalistische Aus- und Fortbildung und Wissensvermittlung. Mit ihren Projekten stärkt sie das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung und ungehinderten Zugang zu Informationen. Die DW Akademie befähigt Menschen weltweit, auf Basis verlässlicher Fakten und eines konstruktiven Dialogs freie Entscheidungen zu treffen. Die DW Akademie ist strategischer Partner des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie ist auch mit Mitteln des Auswärtigen Amts sowie der Europäischen Union aktiv – insgesamt in rund 60 Entwicklungs- und Schwellenländern.