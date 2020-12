BVB verliert trotz Moukokos Rekord-Tor

Im zweiten Anlauf hat es geklappt mit dem Rekordtor. Nachdem BVB-Jungstar Youssoufa Moukoko in der 45. Minute noch mit einem Schuss knapp am rechten Pfosten gescheitert war, versenkte er nach einer Stunde den Ball im Tor von Union Berlin. Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 (60. Minute) beim 1. FC Union Berlin avancierte Moukoko mit 16 Jahren und 28 Tagen zum jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte.

Der BVB-Stürmer löste damit Florian Wirtz ab, der für Bayer 04 Leverkusen im Juni mit 17 Jahren und 34 Tagen getroffen hatte. Und Moukoko hatte durchaus Gelegenheiten, gleich seinen zweiten Treffer nachzulegen. Einmal scheiterte er an Union-Torhüter Andreas Luthe (63.), einmal trat er kurz vor dem Tor unglücklich in den Rasen (71.).

Youssoufa Moukoko (r.) freut sich über sein erstes Bundesliga-Tor

Zwei Union-Tore nach Ecken

Am Ende schlichen die Dortmunder dennoch mit gesenkten Köpfen vom Platz. Denn trotz Moukokos Rekordtor verloren die Schwarz-Gelben bei Union mit 1:2 (0:0). Beide Gegentreffer fielen nach Kopfbällen, beide nach Ecken: Union ging durch Taiwo Awoniyi (57.) mit 1:0 in Führung, nach dem BVB-Ausgleich traf Marvin Friedrich (78.) zum 2:1-Endstand. Bei beiden Gegentreffern sah die Dortmunder Abwehr schlecht aus. So verteidigt keine Spitzenmannschaft. Für den BVB war es im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Edin Terzic ein erster Rückschlag. "Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, nicht umgesetzt", sagte der 38-Jährige. "Wir haben uns nicht gut bewegt, der Ball rollte zu langsam." Freuen konnte sich nur ein Dortmunder: Youssoufa Moukoko, der Bundesliga-Geschichte geschrieben hat.

Union Berlin - Borussia Dortmund 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Awoniyi (57.), 1:1 Moukoko (60.), 2:1 Friedrich (78.)