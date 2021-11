BVB sinnt gegen Ajax auf Revanche

Ausgangslage:

Nach Siegen in den ersten beiden Gruppenspielen bei Besiktas Istanbul (2:1) und zu Hause gegen Sporting Lissabon (1:0) schien der BVB (6 Punkte) dem Achtelfinale bereits nahe. Doch das 0:4 vor zwei Wochen in Amsterdam hat den Einzug in die K.o.-Runde wieder in Gefahr gebracht. Bei einer neuerlichen Niederlage gegen Ajax (9) könnte Lissabon (3) mit einem Sieg über Istanbul (0) gleichziehen. In diesem Fall käme es für den Revierklub am 24. November in der portugiesischen Hauptstadt zu einem Endspiel um Rang zwei.

Die Dortmunder Stammkräfte Mahmoud Dahoud und Raphael Guerreiro machen zwar Fortschritte, sind aber gegen Amsterdam noch nicht wieder dabei. Damit fehlen neben Torjäger Erling Haaland weitere sieben Profis.

Stimmen:

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Mit Ajax kommt eine spielstarke Mannschaft, die auf Dominanz setzt. Man muss ertragen, dass sie mal ein paar Minuten den Ball haben. Aber wenn wir den Ball haben, können sie uns nicht wehtun. Wir müssen mutiger Fußball spielen."

Erik ten Hag (Trainer Ajax Amsterdam): "Für mich ist Dortmund immer noch Favorit. Ich rechne mit einem anderen Dortmund. Wir müssen noch besser sein als in Amsterdam, weil Dortmund sich revanchieren will."

Statistik:

Der BVB und Ajax standen sich bisher fünfmal in der Champions League gegenüber. Dreimal gewann Amsterdam, zweimal der BVB. In Dortmund ist die Bilanz ausgeglichen: 1996 gewann Ajax im Viertelfinale mit 2:0, 2012 in der Gruppenphase die Borussia mit 1:0.