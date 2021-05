BVB macht FC Bayern zum Meister

Der FC Bayern ist zum neunten Mal in Serie deutscher Fußballmeister - und das, bevor die Münchener am 32. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach selbst gegen den Ball getreten haben. Borussia Dortmund besiegte den Tabellenzweiten RB Leipzig mit 3:2 (1:0). Damit kann das Team von Trainer Julian Nagelsmann an den beiden letzten Spieltagen nicht mehr den Punkte-Rückstand auf die Bayern aufholen. Dortmund hat als Tabellenvierter gute Chancen, in der nächsten Saison wieder in der Champions League zu spielen.

Fünf Tage vor dem Pokalendspiel zwischen diesen beiden Teams am kommenden Donnerstag im Berliner Olympiastadion erzielten Kapitän Marco Reus (7.) und Jadon Sancho (51. und 87.) die Treffer der Gastgeber. Auch ohne den verletzten Torjäger Erling Haaland blieb der BVB damit auch im siebten Spiel in Folge gegen Leipzig ungeschlagen und verschaffte sich einen psychologischen Vorteil für den Pokal-Showdown. "Wir haben große Moral gezeigt", sagte BVB-Kapitän Reus bei Sky: "Das Spiel hat Nullkommanull mit Berlin zu tun gehabt. Jetzt bereiten wir und auf Donnerstag vor, klar wollen wir da auch gewinnen."

Für Leipzig reichten die Treffer von Nationalspieler Lukas Klostermann (63.) und Dani Olmo (77.) nicht zu einem Punktgewinn. "Drei Gegentore sind zu viele. Deswegen haben wir verloren", befand RB-Trainer Nagelsmann. "Am Donnerstag wird alles stimmen müssen."

Dreierpack von Brekalo

Auch der VfL Wolfsburg ist im Rennen um die Plätze in der europäischen Königsklasse wieder in der Spur. Nach drei Niederlagen in den vorangegangenen vier Spielen gewannen die "Wölfe" gegen den Europa-League-Anwärter Union Berlin mit 3:0 (1:0) und verteidigten dadurch den dritten Tabellenplatz. Alle drei Tore erzielte der Kroate Josip Brekalo (12., 63. und 89. Minute). "Ich bin heute sehr zufrieden. Ein toller Auftritt der Mannschaft", lobte Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner.

Eingekeilt zwischen seinen jubelnden Mitspielern: Josip Brekalo (l.)

Nach sieben Liga-Niederlagen in Serie hat Werder Bremen mal wieder einen Punkt geholt, einen großen Schritt im Kampf gegen den Abstieg aber verpasst. Gegen Bayer 04 Leverkusen erkämpften sich die Grün-Weißen ein 0:0 und stoppten damit zumindest ihre dramatische Talfahrt. In der Nachspielzeit sah der Bremer Eren Dinkci die Rote Karte.

Hoffenheim dreht Spiel

Die TSG Hoffenheim beseitigte mit einem 4:2 (0:2)-Erfolg gegen den bereits als Absteiger feststehenden FC Schalke 04 die letzten Zweifel am Klassenerhalt. Dabei hatte die Schalker zur Halbzeit noch durch Treffer von Mark Uth (12.) und Shkodran Mustafi (42.) mit 2:0 geführt. Doch im zweiten Durchgang drehten die Hoffenheimer das Spiel: Andrej Kramaric (47.), Kevin Akpoguma (52.), Christoph Baumgartner (60.) und Ihlas Bebou (64.) trafen innerhalb von gut einer Viertelstunde und bescherten der TSG damit die noch benötigten Punkte zum Verbleib in der Bundesliga. "Man kann es kurz zusammenfassen: In der ersten Halbzeit ist der Plan so aufgegangen, wie wir ihn uns vorgestellt hatten", sagte Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis: "Nur gab es dann einen krassen Unterschied zur zweiten Hälfte."

Der 32. Spieltag im Überblick:

Borussia Dortmund - RB Leipzig 3:2 (1:0)

Tore: 1:0 Reus (7.), 2:0 Sancho (51.), 2:1 Klostermann (63.), 2:2 Olmo (77.), 3:2 Sancho (87.)

TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 4:2 (0:2)

Tore: 0:1 Uth (12.), 0:2 Mustafi (43.), 1:2 Kramaric (47.), 2:2 Akpoguma (52.), 3:2 Baumgartner (60.), 4:2 Bebou (64.)

VfL Wolfsburg - 1. FC Union Berlin 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Brekalo (12.), 2:0 Brekalo (63.), 3:0 Brekalo (89.)

Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen 0:0 (0:0)

Tore: Fehlanzeige

VfB Stuttgart - FC Augsburg 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Förster (11.), 1:1 Niederlechner (59.), 2:1 Kalajdzic (74.)

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach (Anpfiff 18.30 MESZ)

1. FC Köln - SC Freiburg (Sonntag, 13.30 Uhr)

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05 (Sonntag, 15.30 Uhr)

Hertha BSC - Arminia Bielefeld (Sonntag, 18.00 Uhr)