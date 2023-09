Das "Burning Man"-Festival zieht Künstler, Techno-Fans und Neugierige aus aller Welt an und bietet Musik und Kunstaktionen. Die Teilnehmer errichten in der Wüste die temporäre Stadt Black Rock City - und mussten sich im vergangenen Jahr auf Temperaturen um die 40 Grad Celsius einstellen. Doch in diesem Jahr kam alles anders.