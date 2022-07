Burgen, Biere und Bayreuth: eine Reise durch Oberfranken

Fränkische Schweiz

In Oberfranken lässt es sich herrlich wandern. Zum Beispiel in der Fränkischen Schweiz. Mehr als 4500 Kilometer Wanderwege führen vorbei an idyllischen Dörfern und bizarren Felsformationen. Vor vielen Millionen Jahren war die Region von einem Meer bedeckt, in dem sich Kalkschichten am Boden ablagerten. Daraus entstanden die für die Fränkische Schweiz so typischen Felsen wie hier in Tüchersfeld.