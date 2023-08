Den Startschuss in den bunten Spaß gibt beim J'Ouvert am Sonntag die Bürgermeisterin von Kensington und Chelsea, Preety Hudd. Sie schneidet das Band während der Eröffnungszeremonie des Notting Hill Carnival 2023 durch. Das Wort J’Ouvert leitet sich vom französischen "Jour ouvert" ab, was "Eröffnung des Tages" bedeutet.