Bundesweiter Vorlesetag: Vorlesen für bessere Zukunftschancen

Gemeinsam mit Mama oder Papa in fremde Welten eintauchen, Bilder anschauen und erste Geschichten lesen: In 40 Prozent der Familien mit ein- bis achtjährigen Kindern wird das laut einer Studie nur selten oder nie gemacht. Hier lesen die Eltern ihren Kindern nicht regelmäßig vor, wie aus dem Anfang November veröffentlichten Vorlesemonitor, einem gemeinsamen Projekt der Stiftung Lesen, der Wochenzeitung „die Zeit“ und der Deutsche Bahn Stiftung, hervorgeht. Immerhin 61 Prozent der Eltern lesen ihren Kindern demnach regelmäßig - also mindestens mehrmals die Woche - vor.

Wie wichtig Vorlesen für die Entwicklung von Kindern ist, steht auch im Fokus des bundesweiten Vorlesetags, der am 18. November zum 18. Mal stattfindet und ebenfalls von der „Zeit“, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung organisiert wird. Bereits seit 2004 ist der Aktionstag „Deutschlands größtes Vorlesefest und ein öffentliches Zeichen, um alljährlich am dritten Freitag im November Kinder und Erwachsene für die Bedeutung des Vorlesens zu begeistern. In diesem Jahr lautet das Motto „Gemeinsam einzigartig“. Das kann sowohl als Verbindung zwischen den Generationen als auch zwischen den Kulturen verstanden werden.

Die Liebe zu Büchern beginnt in der Kindheit und hält dann ein Leben lang

„Es geht uns darum, die Vielfältigkeit unserer Gesellschaft als Bereicherung und verbindendes Element zu betonen“, sagt Jule Würzebesser, die vonseiten der „Zeit“ den Vorlesetag mit organisiert. „Menschen sollen sich selbst und andere in ihrer Einzigartigkeit feiern - egal ob Groß oder Klein, Jung oder Alt, egal welchen Geschlechts, welcher Hautfarbe, sozialer Herkunft, sexueller Orientierung, mit Behinderung oder ohne“, so Würzebesser.

Nicht nur für Kinder wichtig

Denn nicht nur die Jüngsten profitieren vom Vorlesen: Zita Stock ist zum Beispiel 86 Jahre alt und lebt in einem Seniorenheim. Es wird viel geboten für die Bewohnerinnen und Bewohner, trotzdem gibt es einsame Stunden. Doch jetzt bekommt sie jeden Montag Besuch von Kathrin Bucher.

Kathrin Bucher liest vor und spricht mit Zita Stock über das Gelesene, Parallelen zum echten Leben, über alles, was da an Assoziationen kommt. Das Lesen, früher eine selbstverständliche Fähigkeit, fehle ihr sehr, sagt Zita Stock. Die Augen wollen nicht mehr so recht. Alleine schafft sie kein Buch, nicht mal eine Kurzgeschichte.

Kathrin Bucher (64) vermisst ebenfalls den Umgang mit Literatur. Viele Jahre arbeitete sie beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels und betreute dort die Vorlesewettbewerbe von Kindern. „Bei dieser Arbeit habe ich mir von den Schülerinnen und Schülern auch gute Techniken des Vorlesens abgeschaut“, sagt sie schmunzelnd. Auf die Vorlesestunde freuen sich beide immer besonders. „Dieses Engagement ist für mich eine persönliche Bereicherung“, sagt Bucher.

Welche Vorteile bringt das Vorlesen für Kinder?

Was bei älteren Menschen schöne Erinnerungen an früher weckt, muss allerdings für viele Kinder überhaupt erst etabliert werden. Und das ist besonders wichtig: „Wenn die Eltern ihren Kindern nicht vorlesen, dann starten die Kinder mit deutlich schlechteren Bildungsvoraussetzungen in die Kitas, in die Grundschulen und in die weiterführenden Schulen“, sagte Jörg Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen. Die Verantwortung dürfe nicht an das Kita-Personal oder die Lehrkräfte abgegeben werden.

Vorlesen darf nicht allein die Aufgabe von Kitas und Schulen sein.

Beim Übergang in die Schulzeit „bricht das Vorlesen in ganz vielen Familien ein und hört mehr oder weniger offenbar schlagartig auf“, sagt Simone Ehmig, Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen. Das sei problematisch, weil Kinder sich dann bei komplexeren Texten schwertun würden. Höre dann auch das Vorlesen auf, könne das zu Frustration führen.

Vor allem eine geringe formale Bildung der Eltern sei ein „Risikofaktor“, sagt Ehmig. In 31 Prozent der Familien, in denen die Eltern einen Volks- oder Hauptschulabschluss oder keinen Abschluss haben, wird den Kindern demnach nie vorgelesen. Bei Familien, in denen die Eltern einen höheren Abschluss wie etwa das Abitur haben, liegt dieser Anteil bei 18 Prozent. Die Zuwanderungsgeschichte der Eltern spiele hingegen keine große Rolle. Der entscheidende Faktor sei die Bildung der Eltern, „unabhängig davon, woher die Familie kommt“.

Was können Eltern tun?

Ehmig sieht einen großen Einflussfaktor: Eltern, denen früher selbst vorgelesen wurde, machen das mit höherer Wahrscheinlichkeit auch bei ihren eigenen Kindern. Außerdem sei die Verfügbarkeit von Büchern in den Haushalten der Kinder wichtig. Denn: Je mehr Bücher es in einem Haushalt gibt, desto mehr Eltern lesen ihren Kindern regelmäßig vor.

Vorlesen in der Familie sollte für jedes Kind möglich sein

44 Prozent der Familien haben aber maximal zehn Kinderbücher zuhause – bei 56 Prozent sind es mehr. „Die Bücher sind ein Faktor, aber man kann auch mit wenigen Büchern regelmäßig vorlesen“, so Ehmig. Vor allem digitale Angebote böten weitere Möglichkeiten. 40 Prozent der befragten Familien benutzen demnach regelmäßig Apps für Kinder – die Hälfte davon nutzt auch Apps zum Lesen und Vorlesen. Durch digitale Angebote könnten „Eltern, die nicht viele Bücher haben“ eine Hürde überspringen, sagte Ehmig.

Daran, dass Bildungs- und Leseförderung wieder stärker Teil der frühkindlichen Erfahrungen wird und dass die zahlreichen Möglichkeiten für Familien bekannter werden, arbeitet seit Jahren der bundesweite Vorlesetag. Über 1.000.000 Menschen nehmen in diesem Jahr teil. Beim ersten Vorlesetag im Jahr 2004 waren es gerade einmal 1900 Menschen. Mehr Informationen gibt es unter www.vorlesetag.de. Dort können auch noch Vorleseaktionen für den 18. November angemeldet werden.

rh/sts (mit dpa, KNA, Bundesweiter Vorlesetag)