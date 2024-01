Auch in vielen kleineren Städten gingen Menschen auf die Straße. Durch die Heidelberger Innenstadt zogen nach Polizeiangaben rund 18.000 Menschen - mehr als zehn Prozent der Einwohnerzahl. Auch in weiteren Städten gingen die Menschen auf die Straße um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. In Bonn mit seinen rund 340.000 Einwohnern fanden sich laut Polizei 25.000 Menschen zusammen.