Bundestrainer Nagelsmann beruft sechs Neulinge ins DFB-Team

Vor der Fußball-EM sortiert Julian Nagelsmann die Nationalmannschaft neu. Für die Testspiele des DFB-Teams in Frankreich und gegen die Niederlande holt er gleich sechs Neulinge in den Kader - und einen alten Bekannten.

Mit einer personell stark veränderten Fußball-Nationalmannschaft startet Bundestrainer Julian Nagelsmann in das EM-Jahr. Exakt drei Monate vor dem Eröffnungsspiel der Heim-Europameisterschaft am 14. Juni in München gegen Schottland nominierte der DFB-Chefcoach gleich sechs Neulinge für die Testspiele in Frankreich (23. März in Lyon) und gegen die Niederlande (26. März in Frankfurt am Main).

Neu dabei sind die drei Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav, Jan-Niklas Beste von Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim, den Hoffenheimer Maximilian Beier und der 19 Jahre alte Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München. Der Mittelfeldspieler, der sich in den vergangenen Wochen mit guten Leistungen in die Münchener Stammelf gespielt hatte, hätte auch für Serbien spielen können, entschied sich aber für den DFB.

Kroos kehrt zurück, Hummels und Goretzka nicht mit dabei

Der siebte Akteur ohne Länderspiel-Einsatz ist Torwart Oliver Baumann. Der 33-jährige Hoffenheimer war aber schon mehrmals im DFB-Kader dabei. Nach längerer Abwesenheit sind mit Manuel Neuer und Toni Kroos zwei Weltmeister von 2014 wieder mit dabei, ebenso der Frankfurter Defensivspieler Robin Koch. Kroos hatte Ende 2011 seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, sich jüngst aber zu einem Comeback bei der Heim-EM bereiterklärt. Trotz der Rückkehr von Neuer und Kroos bleibt Ilkay Gündogan weiterhin Kapitän der Nationalmannschaft.

Dafür sortierte Bundestrainer Nagelsmann mehrere prominente Spieler aus, unter anderen die Dortmunder Abwehrspieler Mats Hummels und Niklas Süle, Bayern-Profi Leon Goretzka, Union Berlins Robin Gosens und den Frankfurter Torwart Kevin Trapp.

Nagelsmann reagiert mit seiner beim DFB bisher beispiellosen Radikalkur zum Start in ein Turnierjahr auch auf die ernüchternden Niederlagen im vergangenen November gegen die EM-Teilnehmer Türkei (2:3) und Österreich (0:2). Großer Verlierer der Nominierung ist als Verein Borussia Dortmund. Der BVB stellt mit Angreifer Niclas Füllkrug nur noch einen Spieler des 26-köpfigen Kaders.

Gewinner ist der formstarke VfB Stuttgart, aktuell auf Tabellenplatz drei der Bundesliga, mit vier Profis. Am kommenden Montag (18. März) trifft sich das Team in Frankfurt und bereits sich auf die beiden ersten beiden Länderspiele im Jahr 2024 vor.

Neues Outfit

Unabhängig von der Leistung wird die Mannschaft bei der Partie in Frankreich schon durch ihr Outfit für Aufsehen sorgen. Bei dem Spiel werden Gündogan und Co. erstmals das neue offizielle Auswärtstrikot tragen, das der DFB-Ausrüster Adidas am Donnerstag präsentierte. Es ist in Pink und Lila gehalten.

Das Trikot solle "die neue Generation an deutschen Fußballfans und die Vielfalt des Landes stehen", ließ der Konzern wissen. Das Heimtrikot ist dagegen klassisch-schlicht gestaltet: überwiegend in Weiß. Das DFB-Team wird die beiden Trikots auch bei der Europameisterschaft im Sommer tragen.