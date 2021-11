Bundestrainer Hansi Flick muss gegen Liechtenstein improvisieren

Ausgangslage:

Deutschland ist von Platz eins in der Gruppe J nicht mehr zu verdrängen. Das WM-Ticket für Katar 2022 wurde mit dem 4:0 in Nordmazedonien im Oktober vorzeitig gelöst. Jetzt beginnt für Bundestrainer Hansi Flick trotz Pflichtspiel schon die Testphase für die Endrunde, die in etwa einem Jahr, am 21. November, in Doha beginnt. Mit einem Erfolg gegen Außenseiter Liechtenstein kann Flick Joachim Löw überholen: Bislang teilen sich beide den Bundestrainer-Startrekord mit fünf Siegen in den ersten fünf Spielen. Für Löw, der am Donnerstag offiziell vom DFB verabschiedet wird, endete die Siegesserie 2006 mit einem 1:1 gegen Zypern.

Flick muss beim Spiel in Wolfsburg auf die eigentlich gesetzten Spieler Niklas Süle (positiver COVID-19-Test), Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala sowie Karim Adeyemi (alle Quarantäne) verzichten. Kurzfristig fällt auch Julian Draxler wegen einer Muskelverletzung aus. Für Süle dürfte Matthias Ginter neben Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung spielen. Kimmichs Rolle im defensiven Mittelfeld könnte Ilkay Gündogan übernehmen. Für Gnabry stünde Marco Reus bereit. Flick machte zudem Neuling Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg Hoffnungen auf einen Startelfeinsatz als Mittelstürmer.

Im Hinspiel leisteten die Kicker aus dem Fürstentum beim 0:2 zum Flick-Debüt erfolgreich Widerstand. Liechtenstein hat als abgeschlagenes Schlusslicht der Gruppe J mit nur einem Punkt auf dem Konto auch keine theoretische Chance mehr, sich für die WM zu qualifizieren.

Stimmen der Trainer:

Hansi Flick (Deutschland): "Ich würde mir wünschen, dass es solche Themen, dass wirfünf Spieler aufgrund von Corona nach Hause schicken müssen, nicht mehr gibt. Für mich ist es trotzdem der einzige Weg aus der Pandemie, dass man sich impfen lässt. Jeder hat am Ende die Verantwortung für sich und das Recht, das zu verweigern. Wir müssen einfach schauen, wie wir das in Zukunft machen. Es wird uns noch länger beschäftigen, wie wir uns schützen."

Martin Stocklasa (Liechtenstein): "Wir wollen das, was wir uns vorgenommen haben, umsetzen und das Optimum herausholen. Das ist uns im September sehr gut gelungen, vor allem vom Resultat her. Das 0:2 vor zwei Monaten in St. Gallen hat sich für uns wie ein Punktgewinn angefühlt. Einen viel größeren Unterschied im Sport als den zwischen meiner Elf und Deutschland gibt es nicht. Die meisten meiner Spieler haben einen Amateur-Rhythmus: samstags Spiel, drei- bis viermal die Woche Training. Wir schenken ja kein Spiel von vornherein ab, auch wenn wir wissen, dass wir gegen Deutschland von 100 Spielen wahrscheinlich keines gewinnen werden."

Statistik

Die Fußball-Nationalmannschaft bestreitet in Wolfsburg gegen Liechtenstein ihr 984. Länderspiel. Die Bilanz ist mit 571 Siegen, 201 Remis und 211 Niederlagen positiv. Gegen Liechtenstein gab es in fünf Spiele fünf deutsche Siege mit insgesamt 29:3 Toren.

Die UEFA teilte die Kroatin Ivana Martincic als Schiedsrichterin für das Liechtenstein-Spiel ein. Für die 36-Jährige ist es ihr Debüt bei einem internationalen Männerspiel. Martincic leitet bereits seit 2014 FIFA-Partien, darunter auch zwei Testspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen (gegen Schweden und Italien).

Zum Spiel von Deutschland gegen Liechtenstein halten wir Sie an dieser Stelle immer auf dem neuesten Stand. Anpfiff ist um 21 Uhr MEZ.