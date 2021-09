Bundestagswahl: Wie weiter mit Deutschlands Kultur?

Mission Kulturdialog: 70 Jahre Goethe-Institut

Ein positives Deutschlandbild

In den Gründungsjahren des Goethe-Instituts geht es auch darum, nach dem Krieg wieder ein positives Bild von Deutschland zu vermitteln. Sprachkurse werden im In- und Ausland angeboten. 1952 öffnet in Athen das erste Institut im Ausland. Weitere wie im indischen Mumbai (Bild) folgen. In Deutschland werden Kurse in idyllischen Orten angeboten - in Bad Reichenhall, in Murnau und in Kochel.