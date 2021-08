Bundesliga: Stuttgart, Wolfsburg und Hoffenheim führen

Samstag, 15:30 (MESZ)

VfL Wolfsburg - VfL Bochum 1:0

Tore: 1:0 Weghorst (22.)

Union Berlin - Bayer Leverkusen 1:1

Tore: 1:0 Awoniyi (7.), 1:1 Diaby (12.)

VfB Stuttgart- Greuther Fürth 2:0

Tore: 1:0 Endo (30.), 2:0 Klement (36.)

Arminia Bielefeld - SC Freiburg 0:0

FC Augsburg - TSG Hoffenheim 0:1

Tore: 0:1 Bruun Larssen (37.)

Samstag, 18:30 Uhr

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt -:-

Freitag, 20:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Plea (10.), 1:1 Lewandowski (42.)

Meister Bayern München hat das erste Bundesligaspiel unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann nicht gewinnen können. In Mönchengladbach gab es für den Rekordmeister nur ein 1:1. Die frühe Gladbacher Führung durch Plea (10.) konnte Torjäger Robert Lewandowski zwar noch vor der Halbzeit ausgleichen (42.), der Siegtreffer gelang dem Meister vor ca. 23.000 Zuschauern am Niederrhein jedoch nicht.

Näher dran war mitunter der Gastgeber, der in der Schlussphase der Partie in zwei kniffligen Szenen Elfmeter gefordert hatte, diese aber von Schiedsrichter Tobias Fritz, der sich die Szenen nicht nochmal am Bildschirm anschaute, verweigert bekam. Für Bayern, das mehrfach am glänzend parierenden Gladbacher Schlussmann Yann Sommer scheiterte, war es im neunten Bundesliga-Eröffnungsspiel in Serie das zweite Remis nach dem 2:2 gegen Hertha BSC zum Auftakt der Saison 2019/20. In der vergangenen hatte der Rekordmeister den späteren Absteiger Schalke 04 zum Auftakt mit 8:0 aus dem eigenen Stadion geschossen.