Bundesliga: Stuttgart rettet sich in letzter Minute, Hertha muss in die Relegation

Die Fans waren nicht mehr aufzuhalten, zu emotional war dieses Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Köln, dass der VfB am Ende mit 2:1 (1:0) für sich entschied und damit den Klassenerhalt schaffte. Wataru Endo erzielte in der letzten Minute das entscheidende Tor (90.). Zuvor ließ Sasa Kalajdzic den VfB mit seinem Kopfball zur 1:0-Führung hoffen (12.), nachdem er Sekunden zuvor einen Strafstoß verschossen hatte. Torjäger Anthony Modeste glich nach einer Stunde aus.

Stuttgart profitierte von einer Niederlage im Parallelspiel von Hertha BSC bei Borussia Dortmund (1:2). Dadurch kletterte der VfB dank der besseren Tordifferenz noch auf den 15. Platz. Die Berliner müssen in die Relegation. Köln verpasste indes den Sprung in die Europa League, ist als Siebter in der kommenden Saison aber in der Conference League dabei.

Hertha BSC muss dagegen für die Rettung vor dem Bundesliga-Abstieg in die Strafrunde. Meistertrainer Felix Magath verlor mit den Berlinern zum Saisonfinale bei Borussia Dortmund 1:2 (1:0), Hertha rutschte dadurch noch hinter den VfB Stuttgart auf den 16. Tabellenplatz ab. Am 19. und 23. Mai geht es für die Berliner um den Klassenerhalt am Ende einer missratenen Chaos-Saison.

Für Arminia Bielefeld ist das Kapitel Bundesliga schon wieder vorbei - es ist der achte Abstieg aus dem Oberhaus. Durch ein 1:1 (0:0) gegen RB Leipzig verpassten die Arminen den ohnehin unwahrscheinlichen Sprung auf den Relegationsplatz. Bielefeld, das 2020 nach elf Jahren in die 1. Liga zurückgekehrt war, folgt damit Greuther Fürth in die Zweitklassigkeit. Häufiger als die Arminia ist nur der 1. FC Nürnberg (neunmal) aus der Bundesliga abgestiegen.

Der SC Freiburg hat die erstmalige Teilnahme an der Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich unterlag bei Bayer Leverkusen 1:2 (0:0) und kam in der Abschlusstabelle nicht mehr an RB Leipzig vorbei. Der Sportclub belegt nach seiner Generalprobe fürs DFB-Pokalfinale den sechsten Platz, löste zum insgesamt zweiten Mal das Europa-League-Ticket. Für die Königsklassen-Qualifikation hätte der SC das Spiel gewinnen und auf eine Niederlage der Leipziger bei Arminia Bielefeld hoffen müssen. Union Berlin spielt in der kommenden Saison ebenfalls in der Europa League. Union beendet die Saison durch das 3:2 (2:0) gegen den VfL Bochum sogar auf Platz fünf.

Top-Angreifer Robert Lewandowski ist zum fünften Mal nacheinander Torschützenkönig in der Fußball-Bundesliga geworden. Mit 35 Treffern sicherte sich der 33 Jahre alte Weltfußballer vom FC Bayern München die Torjäger-Kanone. Die Auszeichnung holte er mit großem Vorsprung auf den Leverkusener Patrik Schick und bekam die Kanone nach dem 2:2 beim VfL Wolfsburg überreicht. Lewandwoski wird den FC Bayern vermutlich im Sommer verlassen.

Eintracht Frankfurt stimmte sich unterdessen mit einem 2:2 (2:1) im Derby beim FSV Mainz 05 auf das Europa-League-Finale am Mittwoch gegen die Glasgow Rangers in Sevilla ein. Außerdem kam Borussia Mönchengladbach zu einem 5:1 (3:1) gegen die TSG 1899 Hoffenheim und gab danach die Trennung von Trainer Adi Hütter bekannt. Auch der FC Augsburg muss sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen: Markus Weinzierl wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das letzte Saisonspiel gewann Augsburg gegen den vorzeitig abgestiegenen SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (1:1).

Der 34. Bundesliga-Spieltag im Überblick:

VfL Wolfsburg - FC Bayern München 2:2 (1:2)

Tore: Stanisic (17.), Lewandowski (40.), Wind (45.), Kruse (58.)

Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:1 (0:1)

Tore: Belfodil (18.), Haaland (68.), Moukoko (84.)

Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2:1 (0:0)

Tore: Alario (54.), Haberer (88.), Palacios (90.=



Arminia Bielefeld - RB Leipzig 1:0 (0:0)

Tore: Serra (70.)

VfB Stuttgart - 1. FC Köln 2:1 (1:0)

Tore: Kalajdzic (12.), Modeste (59.), Endo (90.)

Borussia Mönchengladbach - TSG Hoffenheim 5:1 (3:1)

Tore: Kramaric (3.), Stindl (26.), Pléa (44.), Hofmann, (45., 68.), Embolo (53.)

FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:2)

Tore: Ingvartsen (10., 50.), Tuta (25.), Borré (35.)

1. FC Union Berlin - VfL Bochum 3:2 (2:0)

Tore: Prömel (5.), Awoniyi (25., 88.), Zoller (55.), Löwen (79.)

FC Augsburg - SpVgg Greuther Fürth 2:1 (1:1)

Tore: Caligiuri (10.), Ngankam (23.), Gregoritsch (85.)