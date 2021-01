VfB Stuttgart kontert FC Augsburg aus

In der ersten Halbzeit der 1:4 (0:2)-Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart hatten die Spieler des FC Augsburg kaum mal eine Minute zum Ausruhen: Immer wieder schlugen die Stuttgarter maßgenaue Pässe in die Tiefe und leiteten so einen gefährlichen Angriff nach dem anderen ein. Dabei spielte dem VfB in die Karten, dass er durch einen von Nicolas Gonzalez sicher verwandelten Foulelfmeter bereits früh in Führung gegangen war (10. Minute) und sich daher aufs Kontern verlegen konnte. Einen dieser Konter schloss Silas Wamangituka nach einer knappen halben Stunde erfolgreich ab (29.). Augsburgs Defensive konnte nur hinterherschauen.

Direkt nach der Pause ging es dann zu schnell für die Stuttgarter: 30 Sekunden nach Wiederanpfiff gelang Marco Richter der Anschlusstreffer für Augsburg (46.). Danach war wieder Stuttgart besser und drängte auf das nächste Tor. Immer wieder musste Augsburgs Schlussmann Rafal Gikiewicz in höchster Not retten. Als Gonzalo Castro nach einer Flanke frei am langen Pfosten auftauchte und zum 3:1 für Stuttgart traf, war aber auch der Pole machtlos (61.). Noch schwerer wurde es, als FCA-Torschütze Richter eine Viertelstunde vor Schluss wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte sah (76.). Kurz vor dem Abpfiff machte der eingewechselte Daniel Didavi mit seinem Treffer den 4:1-Sieg klar (86.), durch den die Stuttgarter mit 17 Punkten und 21:9 Toren nun die beste Auswärtsmannschaft der Bundesliga sind.

Schalke wendet den Tasmania-Rekord ab

In Führung gegangen, hinten zu null gespielt, Spiel gewonnen - für den FC Schalke 04 war vieles anders als sonst. Mit 4:0 (1:0) setzten sich die Schalker gegen 1899 Hoffenheim durch und feierten nach zuvor 30 Bundesliga-Spielen ohne Erfolg wieder einen Sieg. Eine sieglose Partie mehr und Schalke hätte den Uralt-Rekord von Tasmania Berlin eingestellt, die in der Saison 1965/1966 31 Mal nicht gewinnen konnten.

Matthew Hoppe erzielte gegen Hoffenheim sein erstes Bundesligator und ließ gleich zwei weitere folgen

Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß musste beim "Schicksalsspiel" der Schalker auf elf Stammkräfte verzichten, trotzdem war die TSG in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Mehrfach rettete Schalkes Torhüter Ralf Fährmann bei guten Gelegenheiten der Hoffenheimer und verhinderte so einen frühen Rückstand. Stattdessen fiel das Tor auf der anderen Seite: Nach einem Konter lupfte Matthew Hoppe den Ball über TSG-Schlussmann Oliver Baumann und es stand überraschend 1:0 (42.). Es war erst das zweite Mal in dieser Saison, dass die Schalker überhaupt in Führung lagen.

Mit seinem zweiten Treffer stellte der junge US-Amerikaner die Weichen endgültig auf Sieg. Hoppe umkurvte Baumann und schob den Ball ins Tor (57.). Kurze Zeit später startete Hoppe erneut in den freien Raum, wieder gewann er das Duell mit Baumann und es stand 3:0 (63.). Den letzten Schalker Treffer des Tages steuerte Amine Harit bei, der zuvor alle Hoppe-Treffer vorbereitet hatte (80.).

Dortmund vereitelt Leipzigs Tabellenführung

Freuen durfte sich auch Schalkes Erzrivale Borussia Dortmund. Der BVB setzte sich im Top-Spiel des 15. Spieltags mit 3:1 (0:0) bei RB Leipzig durch. Nachdem es in der ersten Halbzeit kaum Torszenen gab, war in der zweiten Hälfte die Dortmunder Offensive stärker als die RB-Defensive und gab den Ausschlag für den Sieg. Nach schöner Vorarbeit mit der Hacke durch Marco Reus traf Jadon Sancho zum 1:0 für den BVB (55.).

Jadon Sancho macht seinen zweiten Saisontreffer - sein 1:0 für Dortmund lässt den Knoten platzen

Wenig später hatte der Engländer seinen zweiten Treffer auf dem Fuß, traf aber nur die Querlatte. Dann fiel doch das 0:2: Nach einer Sancho-Flanke köpfte Haaland aus kurzer Distanz ein (71.). Seinen zweiten Treffer erzielte der Norweger auf die ihm typische Art: Er startete in die Tiefe, wurde von Reus perfekt angespielt, legte den Ball am Torwart vorbei und schob ein (84.).

Leipzig kam kaum gefährlich vor das Dortmunder Tor und bot insgesamt eine schwächere Leistung. Auch wenn es noch das Anschlusstor durch Alexander Sorloth zum 3:1 gab (89.). Hätten die Leipziger gewonnen, wären sie an Bayern München vorbei auf Rang eins geklettert. So aber rückt durch den Dortmunder Sieg an der Tabellenspitze alles ein wenig enger zusammen. Der BVB ist Vierter und hat nur noch fünf Zähler Rückstand auf Rang eins.

Gladbach siegt in Bayern-Manier gegen München

Den Spitzenplatz verteidigte der amtierende Meister aus München trotz einer 2:3 (2:0)-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach. Obwohl die Bayern durch Tore von Robert Lewandowski (20./Handelfmeter) und Leon Goretzka (26.) bereits früh komfortabel mit 2:0 in Führung lagen, kamen die Gladbacher noch einmal zurück. "Ich bin überglücklich, aber es war ein harter Fight", sagte Borussia Mönchengladbachs Matchwinner Jonas Hofmann. "Viele haben nach dem 0:2 nicht mehr geglaubt, dass wir noch in der Lage sind, das zu drehen."

Doch da Hofmann doppelt traf (36./45.), kam die Borussia noch vor der Pause zum Ausgleich. Kurz nach der Pause schoss Florian Neuhaus gegen defensiv anfällig Münchner das Tor zum 3:2-Endstand (49.). Zuletzt hatten die Bayern regelmäßig zurückgelegen und am Ende doch noch gewonnen oder zumindest einen Punkt geholt.

Spiel gedreht! Gladbach gewinnt gegen die Bayern

"Gladbach war sehr effizient und hat drei Fehler von uns brutal ausgenutzt", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick anschließend. "Ich denke, wir haben die ersten 20 Minuten guten Fußball gespielt und das Spiel bestimmt. Dann haben Fehler von uns das Spiel entschieden. Danach war es im zweiten Durchgang ein offenes Spiel."

Gegen Ende der Partie rannten die Bayern noch einmal an, um die erste Niederlage nach 20 Spielen doch noch zu verhindern. Doch weder Lewandowski noch Thomas Müller brachten den Ball im Gladbacher Tor unter. Als Borussia-Verteidiger Matthias Ginter in der Nachspielzeit auch die letzte Bayern-Chance, einen Kopfball von Niklas Süle, auf der Linie klärte, stand der Gladbacher Sieg fest.

Leverkusen quält sich zu einem Punkt

Bayer Leverkusen, das nach zwei Niederlagen in Folge gegen Werder Bremen wieder gewinnen wollte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren, hat erneut einen Dreier verpasst: Gegen sehr defensive Bremer tat sich die Werkself schwer und kam letztlich nur zu einem 1:1 (0:0). Die Defensivtaktik der Bremer ging zunächst auch vorne auf: Nach einem Freistoß von der rechten Seite hielt der Ex-Leverkusener Ömer Toprak den Fuß hin und traf aus kurzer Torentfernung zum 1:0 für die Gäste (52.). Ein Ergebnis, dass den Bremern in die Hände spielte. Doch Leverkusen drängte jetzt verzweifelt nach vorne, allerdings ohne dass zunächst viel gelang.

Den Leverkusenern, angetrieben von Mittelfeldspieler Kerem Demirbay, gelang gegen Bremen nicht viel

Mit ein wenig Verspätung belohnte sich Bayer 04 dann aber doch: Über den Ausgleichstreffer durch Patrik Schick wurde zwar lange diskutiert und er wurde durch den Videoschiedsrichter begutachtet, aber schließlich zählte er doch (73.). Lucas Alario sollte den Ball zuvor mit der Hand gespielt haben, was sich bei näherer Betrachtung aber nicht bestätigte. Danach war Leverkusen das klar bessere Team, schaffte aber keinen zweiten Treffer mehr.

"Ich bin nicht zufrieden, wir müssen zu Hause gegen Bremen gewinnen", sagte Leverkusens Trainer Peter Bosz. "Aber wir haben nicht gut gespielt, auch wenn das nicht einfach war gegen eine Mannschaft, die so tief steht."

Freiburg stellt neuen Klubrekord auf

Beim 5:0 (2:0) des SC Freiburg gegen den 1. FC Köln half die Kölner Defensive nach Kräften mit. Zunächst ließ sich die Abwehrkette mit einem gelupften Pass überspielen. FC-Torhüter Timo Horn rannte aus seinem Strafraum, um zu klären, traf den Ball aber nicht richtig und produzierte eine Kerze. Ermedin Demirovic setzte sich im Kopfballduell gegen Jorge Meré durch und traf ins leere Tor (18.). Vor dem nächsten Freiburger Treffer verstolperte Salih Özcan den Ball zentral vor dem eigenen Tor. Nicolas Höfler bedankte sich und überwand Horn (38.).

Vor dem 3:0 durch Roland Sallai ließen die Kölner Demirovic nahezu unbedrängt bis zur Grundlinie laufen und den Ball nach innen passen. In der Mitte wartete Sallai und schob lässig ein. Das 4:0 durch Philipp Lienhart fiel nach einer Ecke (69.). Auch beim 5:0 durch Lucas Höler waren die Kölner nicht im Bilde. Der Freiburger verwertete ein weiteres Zuspiel von der Grundlinie (79.).

"Wir geraten durch zwei Fehler in der ersten Halbzeit in Rückstand", sagte Timo Horn. "Dann nehmen wir uns viel vor in der Halbzeitpause und kriegen direkt das 3:0 und das 4:0. Dann gehen die Köpfe natürlich runter. Insgesamt haben wir über das ganze Spiel keine Chance gehabt." Während der FC nun schon seit vier Bundesliga-Spielen auf ein eigenes Tor wartet, stellte der Sportclub mit dem fünften Sieg in Serie einen neuen Vereinsrekord auf.

Videoschiedsrichter bringt Wolfsburg zurück

Das Duell um den vierten Platz zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg endete 2:2 (1:1). Dabei sahen zunächst die Gäste aus Wolfsburg besser aus: Nach einer Ecke stieg der nur 1,70 Meter große VfL-Mittelfeldspieler Renato Steffen am höchsten und setzte den Ball platziert ins untere linke Eck (10.). Die Wolfsburger wollten nachlegen und setzten die Berliner unter Druck. Doch Union befreite sich und kam vor der Halbzeitpause durch Sheraldo Becker zum Ausgleich (29.). Der Niederländer setze einen Schuss aus 15 Metern in den rechten oberen Torwinkel.

Der Kleinste springt am höchsten: Renato Steffen (r.) trifft zum 1:0 für den VfL Wolfsburg

Kurz nach der Pause wurde es turbulent: Wolfsburgs Maximilian Arnold brachte Taiwo Awoniyi an der eigenen Strafraumgrenze durch einen Zupfer an der Schulter zu Fall. Arnold war letzter Mann und sah die rote Karte (50.). Den anschließenden Freistoß verwandelte Robert Andrich mit einem schönen Schlenzer über die Wolfsburger Mauer (52.). Doch Wolfsburg kam dank des Videoschiedsrichters noch einmal zurück: Marcus Ingvartsen hatte den Ball mit der Hand berührt. Den fälligen Strafstoß verwandelte VfL-Torjäger Wout Weghorst (66.).

Silva trifft doppelt vom Punkt

Dank zweier verwandelter Foulelfmeter hat sich Eintracht Frankfurt beim Abstiegskandidaten FSV Mainz 05 mit 2:0 (1:0) durchgesetzt. Dabei brachten sich die Mainzer, bei denen der neue Trainer Bo Svensson sein Debüt auf der Bank gab, zunächst durch eine dumme Aktion selbst in Schwierigkeiten: Moussa Niakhaté zupfte Frankfurts Stürmer André Silva im eigenen Strafraum am Trikot. Silva fiel, es gab Strafstoß. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte zum 1:0 für die Eintracht (24.). In der zweiten Halbzeit war es erneut Niakhaté, dem ein elfmeterwürdiges Vergehen unterlief. Diesmal foulte er Martin Hinteregger. Wieder trat Silva zum Elfmeter an und überwand den Mainzer Torwart Robin Zentner ein zweites Mal (72.). Da Schalke gewann, rutschte Mainz durch die Niederlage auf den letzten Tabellenplatz ab.