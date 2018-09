Bundesliga-Liveticker: Frankfurt - Bremen

FRANKFURT - BREMEN 1:0

21. Minute: Der Ball liegt im Frankfurter Tor. Schiri Storks entscheidet zunächst auf Abseitsstellung von Osako.

19. Minute: Bisher ist die Partie ausgeglichen. Die gefährlichsten Angriffe der Frankfurter liefen bisher über die linke Seite. Doch bisher war die Bremer Abwehr im Bilde.

17. Minute: Das hätte eigentlich das 1:0 für Werder sein müssen. Osako flankt von links, Kruse kommt sechs Meter vor dem Tor völlig frei zum Kopfball, der jedoch zu unplatziert gerät. Trapp kann parieren. Weiter 0:0.

15. Minute: Erste gut Chance für die Eintracht: Kostic flankt von links, Haller versucht es, sechs Meter vor dem Tor stehend, mit einem Direktschuss. Drüber.

13. Minute: Die Frankfurter Fans pfeifen den Bremer Klaassen aus, nach dessen Attacke, die zum Aus für Salcedo führte.

11. Minute: WECHSEL bei der Eintracht: NDICKA ersetzt den verletzten Salcedo.

8. Minute: Nach einer Attacke von Klaasen liegt Eintracht-Spieler Salcedo auf dem Rasen und muss behandelt werden. Er muss vom Platz geführt werden. Für ihn scheint das Spiel bereits beendet zu sein.

6. Minute: Bei den Bremern sitzt übrigens Altmeister Claudio Pizarro auf der Bank. Der Stürmer, der bald 40 (!) Jahre alt wird, könnte als Joker eingesetzt werden.

4. Minute: Der erste Eckball für die Eintracht bleibt folgenlos. Beide Teams versuchen, Tempofußball zu spielen. Ein vielversprechender Auftakt der Partie.

3. Minute: Erster schneller Angriff der Frankfurter über Haller, der über links nach vorne eilt und Gacinovic in Szene setzen will. Doch die Bremer Abwehr hat aufgepasst.

2. Minute: 48.300 Zuschauer im Frankfurter Stadion sehen gleich zu Beginn eine Bremer Mannschaft, die die Eintracht früh attackiert.

1. Minute: Der Ball rollt in Frankfurt. Schiri Sören Storks hat die Partie angepfiffen.

15.29 Uhr: Eintracht-Trainer Hütter hat den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel ausgegeben. "Hinten soll die Null stehen. Wir wollen von Anfang an Druck aufbauen und das Spiel in die Hand nehmen."

15.27 Uhr: "Wir müssen aufmerksam sein, dürfen aber nicht ängstlich auftreten", sagt Werder-Trainer Kohfeldt, der in Frankfurt im November 2017 sein Debüt als Bundesliga-Trainer gab. Damals gewann die Eintracht trotz einer engagierten Vorstellung der Bremer mit 2:1. In die aktuelle Saison startete Werder mit einem 1:1-Unentschieden.

15.24 Uhr: Der Last-Minute-Neuzugang der Bremer, Nuri Sahin, fehlt heute noch im Werder-Aufgebot. Diese Startelf schickt Trainer Florian Kohfeldt auf den Platz: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Bargfrede - Maximilian Eggestein, Klaassen - Osako, Harnik, Kruse. -

15.19 Uhr: Eintracht Frankfurt ist mit einem 2:0-Sieg in Freiburg in die Saison gestartet – und will heute gegen Werder Bremen den ersten Heimerfolg nachlegen. Das ist die erste Elf der Hessen: Trapp - da Costa, Salcedo, Abraham, Willems - Torro, Fernandes - Nicolai Müller, Kostic - Gacinovic - Haller.

15.17 Uhr: Beim Warmmachen vor der Partie in Frankfurt richteten sich die Augen und Kameras vor allem auf Torwart Kevin Trapp, der heute sein Comeback in der Bundesliga feiert. Einen Tag nach der offiziellen Bekanntgabe von Trapps Verpflichtung hat Eintracht-Trainer Adi Hütter hat den 28 Jahre alten Keeper in der Startelf aufgeboten. Trapp spielte bereits von 2012 bis 2015 für die Hessen. Zuletzt war er drei Jahre beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain engagiert, wo er unter dem deutschen Trainer Thomas Tuchel nicht mehr die Nummer eins war. Trapp gehörte zum deutschen Aufgebot bei der Weltmeisterschaft in Russland, als Torwart Nummer drei hinter Manuel Neuer und Marc André ter Stegen.

15.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!