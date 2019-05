Bundesliga-Liveticker: Die Meister-Konferenz

BAYERN - FRANKFURT 1:0 (1:0)

GLADBACH - DORTMUND 0:1 (0:1)

die anderen Spiele:

HERTHA - LEVERKUSEN 1:2

WOLFSBURG - AUGSBURG 3:0

MAINZ - HOFFENHEIM 0:2

BREMEN - LEIPZIG 1:0

DÜSSELDORF - HANNOVER 0:0

FREIBURG - NÜRNBERG 2:0

SCHALKE - STUTTGART 0:0

45. Minute +6, Mönchengladbach: Jetzt auch Halbzeit in Gladbach, der BVB führt mit 1:0.

45. Minute +1, München: Halbzeit in München, der FCB führt mit 1:0.

45. Minute +3, Mönchengladbach: Jetzt schaut sich Schiri Gräfe die Szene auf dem Bildschirm an. Es bleibt beim Treffer!

45. Minute, Mönchengladbach: TOOOOR für den BVB! SANCHO! Oder nicht? Es sah aus, als ob der Ball vor dem Zuspiel von Reus auf Sancho knapp im Aus war. Der Videobeweis muss ran.

43. Minute, München: Da Hoffenheim (2:0 in Mainz) und Wolfsburg (3:0 gegen Wolfsburg) inzwischen höher führen, sieht es schlecht aus für die Europapokal-Ambitionen der Frankfurter.

40. Minute, Mönchengladbach: Das Tabellenkarussell dreht sich weiter. Wieder führt Bayer Leverkusen in Berlin und verdrängt Gladbach von Platz vier. Dazu passt, dass Elvedis Kopfball nach schöner Flanke von Traore übers BVB-Tor fliegt.

37. Minute, Mönchengladbach: BVB-Kapitän Reus zirkelt einen Freistoß aus 18 Metern knapp am linken Pfosten vorbei.

35. Minute, Mönchengladbach: Fohlen-Trainer Hecking blickt skeptisch drein. Sein Team spielt gut, verpasst aber wieder einmal, aus guten Chancen Treffer zu machen. Immerhin eine gute Nachricht aus Berlin: Hertha hat zum 1:1 ausgeglichen, die Borussia steht damit in der virtuellen Tabellen wieder auf Rang vier und damit einem Champions-League-Startplatz.

32. Minute, München: Doppelchance für die Bayern: Erst klärt de Guzman vor Müller an die Latte, dann pariert Eintracht-Torwart Trapp einen Schuss Müllers aus sieben Metern mit einem tollen Reflex.

30. Minute, Mönchengladbach: Schlechte Kunde für die Gladbacher aus Berlin: Mit seinem 17. Saisontreffer bringt Havertz Bayer 04 Leverkusen bei Hertha mit 1:0 in Führung. Damit würde die Werkself an der Borussia vorbei auf Rang vier vorbeiziehen.

26. Minute, München: Der Ball liegt wieder im Netz, nach einem Flachschuss von Gnabry aus 18 Metern. Doch der Treffer wird überprüft - und nicht anerkannt. Lewandowski stand bei der Einleitung des Angriffs ganz knapp im Abseits.

24. Minute, München: Da Wolfsburg und Hoffenheim führen, wären die Frankfurter im Augenblick nur Achter und damit aus den Europapokal-Rängen ganz raus. Wie bitter!

23. Minute, Mönchengladbach: So etwas wie eine Chance für den BVB. Nach einer Ecke von rechts verpasst Witsel den Ball knapp.

20. Minute, München: Schönes Anspiel von Coman auf Müller im Eintracht-Strafraum, doch Müller trickst sich selbst aus. Der Ball verspringt ihm und landet im Toraus. Der Weltmeister von 2014 rauft sich die Haare.

18. Minute, München: Wieder eine gefährliche Situation im Strafraum der Frankfurter. Lewandowski will per Kopf auf Alaba querlegen, doch Eintracht-Abwehrchef Abraham hat aufgepasst und klärt.

15. Minute, Mönchengladbach: Zwei gute Chancen für die Gladbacher innerhalb weniger Minuten. Traore nagelt einen Schuss von der Strafraumkante an das linke Lattenkreuz (12.). Anschließend zischt ein Fernschuss von Hofmann knapp am linken Pfosten vorbei.

13. Minute, München: Fast das 2:0 für die Bayern. Lewandowski setzt sich im Strafraum durch. Doch Torwart Trapp pariert den Schuss des Polen aus sieben Metern.

12. Minute, München: Der erste Abschluss der Frankfurter: De Guzman zieht ab, sein Schuss gerät zum Schüsschen. Keine Mühe für Ulreich.

10. Minute, Mönchengladbach: Die Gladbacher sind das engagiertere Team in der Anfangsphase - aber wie so oft in dieser Saison fehlt die Präzision in der Offensive.

8. Minute, Mönchengladbach: Das Zwischenergebnis aus München hat sich natürlich herumgesprochen. Die BVB-Anhänger verstummen erschreckt. Denn sie wissen: Bei dem Spielstand können die Dortmunder machen, was sie wollen, Meister werden sie nicht.

7. Minute, München: Die Bayern-Fans singen: "Deutscher Meister wird nur der FCB."

4. Minute, München: TOOOOR für die Bayern! COMAN! Müller spielt ihn im Strafraum steil an, die Eintracht-Abwehr ist nicht im Bilde, Coman fackelt nicht lange und schießt aus sechs Metern flach ins rechte Eck. 1:0, ein Traumstart für den Titelverteidiger.

3. Minute, München: Die Gäste aus Frankfurt beginnen mit aggressivem Pressing tief in der Bayern-Hälfte.

1. Minute, München, Mönchengladbach: Der Ball rollt in beiden Stadien.

15.29 Uhr: "Für uns wäre ein Champions-League-Startplatz so etwas wie eine Meisterschaft", verkündete Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Das ist die Startelf der Gladbacher Borussia: Sommer - Beyer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer - Zakaria, Hofmann - Traoré, Drmic, Hazard.

15.26 Uhr: Auch die Dortmunder verbreiten Optimismus. "Für uns geht es darum, eine Topleistung abzuliefern. Wir glauben daran, dass wir noch den Titel holen können", sagt Sportchef Michael Zorc. Und BVB-Trainer Lucien Favre ergänzt: "Wir müssen hinten gut stehen und intelligent nach vorne spielen. Es ist alles möglich." Das ist die BVB-Startelf: Bürki - Piszczek, Weigl, Akanji, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Pulisic - M. Götze.

15.23 Uhr: "Wir müssen hier in München eine so engagierte Leistung bringen, wie im Halbfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Chelsea", sagte Frankfurts Sportchef Fredi Bobic bei "Sky". "Dann können wir hier auch etwas holen." Das ist die Eintracht-Startelf: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - de Guzmán, G. Fernandes - da Costa, Kostic - Gacinovic - Rebic, Jovic.

15.20 Uhr: "Ich bin angespannt", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac im "Sky"-Interview. "Auf diesen Tag haben wir die ganze Saison hingearbeitet. Ich hoffe, dass wir mit den Zuschauern im Rücken unser sportliches Konzept umsetzen und den Titel holen. Wir wollen ein frühes Tor schießen." In der Startelf fehlen die Altstars Franck Ribery und Arjen Robben, die nach der Saison den Verein verlassen. "Es war eine schwierige Entscheidung", sagt Kovac. Das ist seine Startelf: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago - Müller, Goretzka - Gnabry, Lewandowski, Coman.

15.17 Uhr: Es ist das erste Mal seit neun Jahren, dass der Meister wieder mal am letzten Spieltag ermittelt wird, de facto sogar seit zehn Jahren. In der Saison 2009/2010 ging der FCB mit drei Punkten Vorsprung und einem um 17 Tore besseren Torverhältnis als der FC Schalke 04 in den letzten Spieltag, das war also nur noch Formsache. Den letzten echten Showdown gab es am Ende der Saison 2008/2009, als der VfL Wolfsburg am 34. Spieltag einen Zwei-Punkte-Vorsprung vor den Bayern ins Ziel retten musste.

15.14 Uhr: Borussia Dortmund ist im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach zum Siegen verdammt. Nur bei einem Erfolg und Schützenhilfe der Frankfurter ist der Titel noch möglich. Auch die Gladbacher wollen gewinnen - in diesem Fall könnte der Tabellenvierte unter Umständen in der nächsten Saison Champions League spielen. Allerdings sitzt den „Fohlen“ der punktgleiche Fünfte, Bayer 04 Leverkusen im Nacken, der ein nur um zwei Treffer schlechteres Torverhältnis hat. Die Werkself tritt bei Hertha BSC an.

15.11 Uhr: Die besseren Chancen auf den Titel haben die Bayern. Zwei Punkte Vorsprung und das bessere Torverhältnis sorgen dafür, dass dem FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt schon ein Unentschieden zum siebten Titelgewinn in Serie reichen würde. Frankfurt wird sich gegen die Niederlage stemmen. Schließlich geht es für die Hessen noch um die mögliche Teilnahme an der Champions League. Im schlimmsten Fall kann die Eintracht auch noch ganz aus den Europapokal-Rängen herausrutschen.

15.10 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!