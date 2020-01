Bundesliga kompakt: BVB dreht das Spiel, Köln verblüfft

Die Winterpause ist Geschichte, der Ball rollt wieder. Der 18. Spieltag bringt die Bundesligisten aus den sonnigen Trainingslagern des Südens zurück in den winterlichen kühlen Ligaalltag. Und manch ein Team verkraftete diesen Temperatursturz schlechter als andere.

FC Augsburg - Borussia Dortmund 3:5 (1:0)

Dank eines Dreierpacks von Neuzugang Erling Haaland ist Borussia Dortmund mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet. Der BVB sah lange gar nicht gut aus, leistete sich in der Abwehr haarsträubende Fehler und vergab zahlreiche Chancen. Bei einem Rückstand von 1:3 durch Augsburger Tore von Florian Niederlechner und Marco Richter sowie dem Anschlusstreffer durch Julian Brandt kam Haaland, traf dreifach und schenkte dem BVB so am Ende doch noch drei Punkte. Jadon Sancho steuerte einen weiteren Treffer bei.

1. FC Köln - VfL Wolfsburg 3:1 (2:0)

Manche mögen sich die Augen reiben: Ja, das ist wirklich der 1. FC Köln. Der Aufsteiger hat seinen plötzlichen Höhenflug auch nach der Winterpause fortgesetzt und den vierten Sieg nacheinander gefeiert. Angeführt vom starken Rückkehrer Mark Uth und Doppelpacker Jhon Cordoba bezwang der Aufsteiger den VfL Wolfsburg verdient mit 3:1 (2:0) und sammelte weitere Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Das dritte Tor für den FC machte Jonas Hector, für die Gäste aus Niedersachsen war einzig Renato Steffen erfolgreich. Spielerisch zeigte Köln vor gut 49.000 Zuschauern ein völlig anderes Gesicht als noch zu Beginn der Saison.

FSV Mainz 05 - SC Freiburg 1:2 (0:2)

Der SC Freiburg hat den Bann gebrochen. Zum ersten Mal seit zehn Jahren gelang dem Fußball-Club aus dem Breisgau in der Bundesliga mit 2:1 (2:0) ein Auswärtssieg beim FSV Mainz 05. Vor gut 23.000 Zuschauern sorgten Chang-Hoon Kwon und Nils Petersen für die Freiburger Treffer. Für den Gastgeber traf Jean-Philippe Mateta. Für Freiburg geht der Blick damit weiter nach oben. Nach dem Rückrunden-Fehlstart stecken die Mainzer dagegen richtig im Abstiegskampf.

Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen 1:0 (0:0)

Werder Bremen hat seine schwarze Serie beendet: Im Kellerduell siegten die Bremer beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, Fortuna Düsseldorf, nach zuletzt vier Niederlagen in Folge mit 1:0 (0:0). Der enorm wichtige Treffer für die Gäste fiel durch einen haarsträubenden Fehler des Bundesliga-Debütanten Florian Kastenmeier. Dadurch zog Werder (17 Punkte) an der Fortuna (15) vorbei auf den Relegationsplatz 16.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1)

Eintracht Frankfurt schafft die Trendwende: Nach zuletzt drei Niederlagen und insgesamt sieben Partien ohne Dreier in Folge gewannen die Hessen beim Rückrundenstart in die Fußball-Bundesliga 2:1 (1:0) bei der TSG Hoffenheim. Der Niederländer Bas Dost (18.) und Timothy Chandler (62.) trafen für die Eintracht, die den vierten Sieg in Folge gegen die TSG holte. Der Grieche Konstantinos Stafylidis (48.) war für die Hoffenheimer erfolgreich.

FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 2:0 (0:0)

Königsblaue Party zum Rückrundenstart am Freitagabend: Der FC Schalke 04 feierte mit dem 2:0 (0:0) gegen den bis dahin Tabellenzweiten Borussia Mönchengladbach einen weiteren Schritt in Richtung Europapokalplätze. Nationalspieler Suat Serdar und Winter-Neuzugang Michael Gregoritsch erzielten vor gut 62.000 Zuschauern die Tore für Schalke. Gladbach enttäuschte mit einer passiven Leistung und muss im Titelkampf einen Rückschlag hinnehmen.

RB Leipzig - Union Berlin (18:30 Uhr MEZ)

Hertha BSC - FC Bayern München (Sonntag)

SC Paderborn - Bayer Leverkusen (Sonntag)